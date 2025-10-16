El fin de una era: MTV dejará de emitir su señal tras 44 años

La noticia de que MTV dejará de emitir su señal, tras 44 años de historia en la televisión, ha generado sorpresa y nostalgia en distintas generaciones de televidentes. El canal, que nació en 1981 en Estados Unidos, revolucionó la manera de consumir música, cultura pop y entretenimiento, no sólo en Norteamérica, sino también en Latinoamérica, donde se convirtió en un referente para jóvenes y artistas.

Paramount Global, propietaria de MTV, confirmó el cierre definitivo de la señal tras una evolución del mercado y cambios en los hábitos de consumo multimedia. Este hecho se enmarca dentro de una tendencia general de migración hacia plataformas digitales y la paulatina disminución de canales de televisión tradicional.

Desde su llegada a países de habla hispana en los años noventa, MTV no solo emitió videos musicales, sino que impulsó la creación de contenido original. Programas emblemáticos como “MTV Unplugged” y “Los 10+ Pedidos” marcaron la cultura juvenil, promoviendo el talento local y fomentando debates sobre temas sociales y políticos.

El legado de MTV trasciende la música: la cadena se convirtió en un símbolo de expresión juvenil. Ahora, el anuncio de que MTV apagará definitivamente su señal, deja un vacío para quienes encontraron en sus pantallas una plataforma de creatividad, identidad y vanguardia cultural.

La desaparición de MTV plantea interrogantes sobre el futuro de la televisión y el cambio en la manera de vivir la música y el entretenimiento