El FBI realiza un allanamiento en Mar-A-Lago, propiedad de Donald Trump en Palm Beach

El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) ha ejecutado una orden de allanamiento en el resort, Mar-A-Lago, propiedad del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ubicado en Palm Beach, Florida, EEUU.

El ex mandatario norteamericano, por medio de un comunicado indicó que “hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”. Trump no explicó por qué los agentes del FBI, habían allanado el resort que es de su propiedad.

Incluso indicó que habían abierto una caja fuerte que estaba en el lugar. “Nada como esto le ha sucedido antes a un presidente de Estados Unidos”, agregó.

Donald Trump aseguró que esto se trata de una “mala actuación de la fiscalía”. El mandatario es investigado por un Comité de la Cámara de Representantes por su papel en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021.

Asimismo, sostuvo que esto se trata de una prueba de que el Sistema Judicial “está siendo utilizado como un arma”, y que es un “ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que compita por la presidencia en 2024” y que buscan “detener a los republicanos conservadores en las próximas elecciones legislativas”, en noviembre de este año.

También dijo que el “ataque” contra su hogar “solo podía tener lugar en países rotos, del tercer mundo”, y asegura que “Estados Unidos se ha convertido en uno de esos países, corrupto a niveles nunca vistos. ¡Irrumpieron incluso en mi espacio seguro!”.

“Los demócratas irrumpieron en el hogar del presidente número 45 de Estados Unidos”, dijo.

Trump says MAL has been searched by feds pic.twitter.com/UEC5KE5pJm

— Maggie Haberman (@maggieNYT) August 8, 2022