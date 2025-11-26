El FBI quiere ir detrás de los congresistas demócratas que sugirieron a agentes no obedecer órdenes ilegales 

El FBI busca entrevistar a legisladores demócratas tras reportes de que algunos miembros del Congreso habrían instado a los agentes federales a desobedecer órdenes consideradas ilegales.

Esta investigación surge en un contexto político tenso en Estados Unidos, donde la integridad y autonomía de los organismos de seguridad es motivo de debate.

Según información, agentes del FBI han señalado que recibieron mensajes pidiéndoles rechazar directrices que pudieran ir en contra del marco legal de la nación.

El Buró Federal de Investigaciones intenta determinar el alcance y la naturaleza de estas comunicaciones, así como la posible influencia política en las funciones de la agencia.

Los seis senadores que hicieron las declaraciones son Mark Kelly y Elissa Slotkin, y los representantes Chrissy Houlahan, Chris Deluzio, Jason Crow y Maggie Goodlander.

Tras sus declaraciones fueron atacados rápidamente en Truth Social por el presidente Donald Trump, quien los llamó “traidores” y sugirió que incurrieron en “COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, ¡castigable con la pena de MUERTE!”

El impacto político y las preocupaciones de independencia

El caso se produce en la antesala de las elecciones presidenciales, preocupando tanto a opositores como a aliados sobre la separación de poderes y la independencia de las instituciones federales.

No es la primera vez que surge una polémica de este tipo. En ocasiones anteriores, organismos internacionales como Human Rights Watch han advertido sobre la relevancia de la autonomía de los cuerpos de seguridad frente a presiones políticas

Mientras avanzan las indagaciones, legisladores demócratas han defendido su postura, alegando que buscan preservar el estado de derecho y evitar abusos de poder.

Sin embargo, sectores republicanos consideran sus acciones como interferencia indebida.

El FBI, por su parte, reiteró su compromiso con la aplicación de la ley bajo parámetros imparciales.

Este suceso recuerda a otros casos de disputas entre el poder legislativo y las agencias federales, como el debate sobre la vigilancia y privacidad digital en años recientes.