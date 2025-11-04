El famoso inodoro de oro “America” de Maurizio Cattelan regresa al público y será subastado en Nueva York

El artista italiano Maurizio Cattelan vuelve a acaparar titulares con una de sus obras más controvertidas: “America”, un inodoro completamente funcional hecho de oro macizo de 18 quilates.

La pieza, creada en 2016, fue presentada por primera vez en el Museo Guggenheim de Nueva York, donde más de 100,000 visitantes hicieron fila para verla y, en algunos casos, usarla dentro de un baño real del museo. Tres años después, otra versión de la obra fue robada del Palacio de Blenheim en Inglaterra en un audaz asalto de apenas cinco minutos, y desde entonces nunca ha sido recuperada.

Ahora, una nueva edición de “America” será exhibida el próximo mes en Sotheby’s Nueva York, antes de salir a subasta. Los visitantes podrán admirarla, aunque no utilizarla. El precio inicial comenzará con el valor del oro fundido, y aumentará según su valor artístico y simbólico, una ironía que refleja la visión crítica de Cattelan sobre el mercado del arte y lo que determina el verdadero valor de una obra.

El artista, conocido por su estilo provocador, también es autor de la célebre pieza “Comedian”, un plátano pegado con cinta adhesiva a la pared, que se convirtió en un fenómeno viral por su sátira al mundo del arte contemporáneo.