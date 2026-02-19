El expríncipe Andrés, señalado en el caso Epstein, fue detenido por mala conducta como funcionario 

El reciente arresto del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha sacudido al Reino Unido y desatado una ola de reacciones en todo el mundo.

Según fuentes oficiales, el exduque de York fue detenido por las autoridades londinenses en el marco de investigaciones que afectan directamente a la familia real británica.

La noticia de que detienen al expríncipe Andrés no solo tiene impacto a nivel nacional, sino que suma presión sobre la imagen y credibilidad de la monarquía del Reino Unido.

Andrés, ya apartado de sus deberes oficiales desde 2019 por acusaciones previas, enfrenta ahora una situación mucho más seria tras este arresto.

"Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk", sostiene un comunicado de las autoridades.

Implicaciones legales y repercusión en la monarquía británica

El arresto de Andrés despierta interrogantes sobre el futuro del duque de York y la postura de la familia real ante este tipo de escándalos.

La monarquía británica, que ya atravesaba un período de tensiones internas tras la ascensión de Carlos III al trono, podría verse obligada a emitir nuevas declaraciones o adoptar medidas disciplinarias para proteger su imagen.

Expertos señalan que este episodio acelera el debate público sobre la transparencia y responsabilidad de los integrantes de la realeza.

Algunos analistas consideran que la detención del hermano del rey podría fortalecer los llamados a una reforma institucional.