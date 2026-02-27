El exjugador del Barça, Mathieu, reaparece y enciende las alarmas: “Tengo muchos problemas”

El exdefensor francés Jérémy Mathieu, recordado por su paso por el FC Barcelona y por haber conquistado la Liga de Campeones, reapareció públicamente. Además, reveló los difíciles momentos que enfrentó tras retirarse del fútbol profesional.

Mathieu, quien también destacó en el Valencia CF, anunció su retiro en 2020 mientras jugaba con el Sporting CP, debido a una grave lesión en la rodilla. Después de esto, su vida cambió por completo y atravesó una etapa marcada por problemas personales y depresión.

En una entrevista con beIN Sports, el exfutbolista confesó que vivió meses muy complicados lejos de los estadios. “Tengo muchos problemas…”, expresó, al referirse al proceso que enfrentó tras dejar el deporte profesional.

Actualmente, Mathieu trabaja en una tienda de la cadena deportiva Intersport cerca de Marsella, Francia. Según explicó, aceptó el empleo con el objetivo de mantenerse activo y recuperar su estabilidad emocional, además de retomar una vida social. También indicó que su situación está relacionada con un proceso judicial en curso, aunque evitó dar más detalles.

Su nueva realidad se hizo pública cuando fue reconocido por un cliente mientras atendía en la tienda. Esto generó sorpresa entre aficionados que recordaban su carrera en la élite del fútbol europeo.

Hoy, lejos de los reflectores, el excampeón europeo intenta reconstruir su vida paso a paso, enfocado en su bienestar personal y en encontrar una nueva estabilidad tras el final de su etapa como futbolista profesional.