El exitoso Cessna Citation Latitude obtiene la certificación de la FAA por sus nuevas funciones avanzadas para la aviónica Garmin G5000

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--El exitoso Cessna Citation Latitude, diseñado y fabricado por Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), ha obtenido la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) para las nuevas funciones del paquete de aviónica Garmin G5000. Estas incluyen el Sistema de Guía de Visión Sintética (SVGS) para mejorar las capacidades de aproximación hasta 45 metros (150 pies), GDL 60 Datalink para conectividad y una nueva función de enrutamiento de pistas de rodaje.









Con más de 240 horas de pruebas de vuelo y numerosas pruebas de certificación completadas, se espera que los Citation Latitudes con las nuevas mejoras de aviónica estén disponibles a fines de este año.

“Las mejoras recientemente certificadas en la línea Garmin G5000 de Latitude refuerzan nuestra inversión continua en la línea de productos Citation y nuestro compromiso de ofrecer las últimas innovaciones que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes en todo el mundo”, afirmó Chris Hearne, vicepresidente sénior de Ingeniería y Programas. “Las mejoras también ofrecen a los pilotos una mejor comprensión de la situación al aumentar la claridad topográfica, precisar los límites del agua y el terreno, mejorar la visualización de obstáculos y tendidos eléctricos y optimizar la representación de las señales de pista y aeropuerto”.

Además de aumentar la conciencia sobre la situación para los pilotos, la integración de la aviónica avanzada Garmin G5000 en la cabina de vuelo del Citation Latitude mejora la eficiencia operativa con nuevas características como:

Sistema de guía de visión sintética (SVGS) que se muestra en las pantallas de vuelo principales y se integra con la tecnología de visión sintética (SVT) para admitir mínimos de aproximación tan bajos como 150 pies (46 m).

3D SafeTaxi proporciona una vista tridimensional de los aeropuertos para mejorar el conocimiento de la situación durante las maniobras en tierra.

GDL 60 Datalink admite intercambio de datos y conectividad de gran ancho de banda, incluidas actualizaciones automáticas de bases de datos inalámbricas.

El nuevo direccionamiento de pistas de rodaje ayuda con la navegación en aeropuertos complejos en condiciones de baja visibilidad, integrado dentro del SVT; y

Las capacidades estándar de ADS-B permiten una mejor conciencia del tráfico y asistencia de separación visual durante las aproximaciones.

Los clientes también pueden agregar el Sistema de alerta y conocimiento de sobrepaso de pista (ROAAS), que sirve de respaldo al conocimiento de la pista al alertar a los pilotos sobre posibles sobrepasos de pista durante la fase crítica de aterrizaje del vuelo.

Acerca del Cessna Citation Latitude

La aeronave comercial de tamaño mediano Citation Latitude, con una autonomía de 2700 millas náuticas (5000 km) para cuatro pasajeros a alta velocidad de crucero, se distingue de la competencia por su combinación de comodidad y eficiencia. La extensión del campo de despegue, líder en su clase, de 1091 m (3580 pies), ofrece a los operadores una mayor autonomía en pistas cortas. En su interior, el Citation Latitude ofrece una experiencia de cabina inigualable, con el ambiente más abierto, espacioso, luminoso y refinado de su categoría. Con piso plano y una altura de cabina de 1,8 metros, la innovación abunda con características excepcionales diseñadas en toda la aeronave.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la travesía del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde aviones de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento, hasta misiones especiales, entrenadores militares y productos de defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una fuerza laboral que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Los clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red mundial de atención al cliente de confianza, para un vuelo asequible, productivo y flexible. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

