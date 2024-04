El exesposo de Amy Winehouse se arrepiente de haber inducido a la cantante a las drogas

Blake Fielder-Civil, el exesposo de la fallecida cantante Amy Winehouse, vuelve a ser el centro de atención con la reciente biopic “Back To Black”, donde es representado por el actor Jack O’Connell.

Esta película reavivó el debate sobre el papel de Fielder-Civil en la trágica historia de Winehouse, quien luchó contra la adicción antes de su prematura muerte en 2011.

En una reciente entrevista en el programa “Good Morning Britain”, Fielder-Civil habló sobre su papel en la vida de Winehouse, expresando un profundo arrepentimiento por haberla introducido en el mundo de las drogas.

“No suelo hablar de ello, pero creo que durante mucho tiempo no he hecho otra cosa que intentar asumir mi responsabilidad”, declaró Fielder-Civil, quien también reveló haber recibido amenazas de muerte en línea debido a su conexión con la icónica cantante.

La presentadora Kate Garraway no dudó en preguntarle directamente a Fielder-Civil si se arrepentía de haber hecho adicta a Winehouse a la heroína, a lo que él respondió con un rotundo “Sí”.

Fielder-Civil reconoció los horrores de la adicción y lamentó profundamente haberse visto envuelto en ese mundo oscuro. “Era muy, muy joven y pensaba que tenía todas las respuestas. Por supuesto que me arrepiento de haberme drogado. Si hubiera sabido cómo iba a acabar, habría tenido mucho más cuidado con lo que hacía y con la gente con la que lo hacía”, agregó.

Además de hablar sobre su propia culpa, Fielder-Civil también abordó la relación entre Winehouse y su padre, Mitch Winehouse, y expresó su deseo de tener una conversación con él.

“Creo que una cosa que se desprende de la película es que Amy era una pacificadora y pensé, viendo la película ayer, que probablemente querría que Mitch y yo… no necesitamos ser los mejores amigos, pero no me importaría tener una conversación”, manifestó Fielder-Civil.

La biopic “Back To Black” ha generado controversia desde su lanzamiento, con críticas que sugieren que suaviza algunos aspectos de la vida de Winehouse. Sin embargo, el director Sam Taylor-Johnson defiende la representación de Fielder-Civil en la película, argumentando que era necesario comprender por qué Winehouse se enamoró de él para entender su música.