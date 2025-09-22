El ex-comisionado del IRS, Charles Rettig, se une al Consejo Asesor de IVIX

Veterano líder en materia tributaria se incorpora a la startup de IA que combate los delitos financieros





NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--IVIX, la primera plataforma basada en inteligencia artificial diseñada para ayudar a los gobiernos de todo el mundo a combatir los delitos financieros y el incumplimiento normativo a gran escala mediante el uso modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs, por sus siglas en inglés), analítica avanzada de redes (de grafos) y datos fuentes abiertas, ha anunciado el nombramiento del ex-comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS) Charles Rettig como Presidente de su Consejo Asesor. Esta incorporación estratégica se produce tras una reciente ronda de financiación de serie B de 60 millones de dólares estadounidenses y contribuirá a posicionar a IVIX para acelerar su trayectoria de crecimiento global.

Rettig aporta a IVIX más de cuatro décadas de experiencia en cumplimiento y liderazgo en el sector público, incluida su gestión como Comisionado del IRS entre 2018 y 2022. Como Comisionado, presidió el sistema tributario de los EE.UU, dirigiendo una agencia con más de 83.000 empleados y un presupuesto anual superior a los US$14.1 mil millones, que generaba ingresos brutos de aproximadamente US$4.9 billones (más del 95 % de los ingresos brutos de EE.UU). Bajo su liderazgo, el IRS enfrentó desafíos críticos, incluidos los relacionados con la COVID-19, la implementación de cambios en la legislación fiscal, la modernización de los sistemas del IRS y numerosas iniciativas nuevas para combatir de forma agresiva la evasión fiscal y los delitos financieros. En reconocimiento a su liderazgo en el IRS, el comisionado Rettig recibió el premio Alexander Hamilton, el máximo galardón para personas seleccionadas por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

“Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Chuck a IVIX. Su nombramiento como Presidente del Consejo Asesor marca el siguiente paso en la trayectoria de IVIX, apoyando los esfuerzos de los gobiernos para combatir los delitos financieros,” afirmó Matan Fattal, CEO de IVIX. “Chuck aporta una gran experiencia y un historial comprobado que son fundamentales mientras seguimos ampliando nuestra tecnología y capacidades”.

“IVIX representa el futuro de la detección de delitos financieros”, dijo Chuck Rettig, ex-comisionado del IRS. “Durante décadas, he visto los desafíos que enfrentan las agencias gubernamentales para mantenerse al ritmo de delitos financieros cada vez más sofisticados, y la innovadora tecnología de inteligencia artificial de IVIX ofrece una ventaja significativa a los gobiernos en este entorno tan dinámico. Me entusiasma aportar mi pasión y experiencia a una empresa que brinda a las autoridades las herramientas avanzadas que necesitan para identificar actividades comerciales ocultas y redes criminales”.

“La extraordinaria trayectoria de Chuck dirigiendo operaciones gubernamentales a gran escala, su interacción directa con autoridades de todo el mundo y su profundo conocimiento de los delitos financieros y el incumplimiento normativo lo convierten en una incorporación invaluable para el Consejo Asesor de IVIX”, afirmó Don Fort, Director de Negocios de IVIX y ex-jefe de Investigaciones Criminales del IRS. “Conozco a Chuck desde hace unos 20 años. Trabajamos en estrecha colaboración en el IRS y estoy seguro de que su visión y pasión serán fundamentales para ayudar a más agencias gubernamentales a implementar estratégicamente la inteligencia artificial para proteger los recursos públicos y combatir los delitos financieros”.

Rettig ha desempeñado importantes funciones de liderazgo en varias organizaciones profesionales y ha sido ponente y panelista destacado en cientos de conferencias profesionales en Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Antes de ocupar el cargo de comisionado del IRS, fue durante mucho tiempo miembro del Consejo Asesor de la Junta Tributaria de California y de la Junta Estatal de Ecualización de California. También es cofundador del Fondo de Becas VETS COUNT de la UCLA Extension, diseñado para proporcionar becas a militares en servicio activo y jubilados que trabajan para alcanzar sus objetivos profesionales en materia de impuestos, contabilidad y gestión patrimonial. Rettig también es actualmente miembro del consejo de administración y asesor principal de varias organizaciones de tecnología de última generación, así como de empresas que proporcionan herramientas avanzadas de investigación en blockchain y recuperación de fondos e información y perspectivas para autoridades competentes, instituciones financieras, y plataformas de inteligencia.

​​Fundada en 2020 por los expertos en seguridad y veteranos de la industria tecnológica Mattan Fattal y Doron Passov, es la primera y principal tecnología basada en inteligencia artificial diseñada específicamente para ayudar a las autoridades gubernamentales a combatir los delitos financieros y el incumplimiento normativo a gran escala utilizando datos empresariales disponibles públicamente. IVIX tiene su sede en Nueva York, con oficinas y empleados en Europa, EE. UU., Sudamérica y Asia para prestar servicio a los gobiernos de todo el mundo.

Sobre IVIX

La innovadora plataforma de IVIX ayuda a las autoridades gubernamentales alrededor del mundo a sacar a la luz delitos financieros a gran escala, como el lavado de dinero, la evasión de sanciones y el incumplimiento fiscal, con rapidez y a gran escala. Impulsada por IA basada en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y al análisis de grafos, IVIX transforma los datos públicos en potente recurso que revela actividades comerciales ocultas, acelera las investigaciones y agiliza los flujos de trabajo, empoderando a las autoridades en su misión de reducir los delitos financieros. Para obtener más información, visite: https://www.ivix.ai/.

Contacts

IVIX@skdknick.com