El ex codirector ejecutivo de SAP, Jim Snabe, se une a la Junta Directiva de C3 AI

El célebre veterano de software empresarial aporta su vasta experiencia como asesor de confianza de las principales empresas y gobiernos del mundo

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–C3 AI (NYSE: AI), proveedor líder de software de inteligencia artificial (IA) empresarial, ha anunciado hoy que el veterano de la industria del software, Jim H. Snabe, se ha unido a la Junta Directiva de C3 AI.

La reconocida carrera de Snabe abarca más de tres décadas en la industria de la tecnología de la información, incluso como antiguo codirector ejecutivo de SAP, una de las principales empresas de software de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) del mundo. En la actualidad, Snabe es presidente de la Junta de Supervisión del gigante industrial alemán, Siemens AG, y presidente de la Junta Directiva de A.P. Møller – Mærsk A/S, la mayor compañía naviera y de transporte del mundo, con sede en Dinamarca. Snabe es miembro de la Junta Directiva del Foro Económico Mundial, una organización sin fines de lucro con sede en Suiza. Antes de incorporarse a la Junta Directiva de C3 AI, Snabe fue asesor sénior del director ejecutivo de C3 AI, Tom Siebel.

“He llegado a depender de Jim como asesor de confianza mientras trabajamos para establecer a C3 AI como una compañía de software empresarial líder a nivel mundial”, afirmó el director ejecutivo de C3 AI, Thomas M. Siebel. “La incorporación de Jim a nuestra Junta Directiva refuerza aún más este equipo de profesionales altamente cualificados, al aportar un conjunto único de habilidades de liderazgo y experiencia a la empresa. Es un gran placer para nosotros darle la bienvenida a Jim a la Junta Directiva”.

“En mi opinión, la plataforma de IA basada en modelos de C3 AI se está convirtiendo en el estándar para la empresa inteligente del siglo XXI”, señaló Snabe. “Estoy muy impresionado por la trayectoria de la empresa en la creación de un valor social y económico sustancial a través de su tecnología innovadora y su capacidad de ejecución. Me emociona trabajar con una Junta Directiva de primera clase y con un conjunto creciente de clientes líderes del sector a nivel mundial”.

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es un proveedor de software de inteligencia artificial empresarial líder en la aceleración de la transformación digital. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai.

