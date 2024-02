El Evento “Tax Breaks” de Straight Talk Wireless Ofrece Grandes Ofertas y Alivio de Estrés en esta Temporada de Impuestos

La estrella de Summer House de Bravo, Lindsay Hubbard, ayuda a los contribuyentes en el punto álgido a evitar “ser activados”

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Straight Talk, un proveedor líder de servicios inalámbricos prepagados que funciona en la red 5G más confiable de los Estados Unidos1, encargó su segundo “ Índice Anual de Estrés Fiscal de Straight Talk Wireless™” para medir la confianza del consumidor en torno a la temporada de impuestos. Sorprendentemente, la encuesta encontró que 1 de cada 5 personas (19%) ha querido tirar su teléfono debido a que se siente frustrado por sus impuestos.





Para ayudar a aliviar el estrés durante este tiempo, el 23 y 24 de febrero, Straight Talk está organizando un evento “Tax Breaks” para dar a los residentes de Miami la oportunidad de desahogar su frustración tirando un teléfono con la opción de obtener un Samsung Galaxy A142 gratis. Las personas que no pueden asistir al evento en Miami también pueden encontrar alivio en la temporada de impuestos, y no necesitan tirar su teléfono para hacerlo. En este momento, a través de una oferta exclusiva de temporada de impuestos, los clientes pueden obtener un Samsung Galaxy A14 gratis al suscribirse al Plan Extendido Ilimitado Straight Talk en StraightTalk.com.

“ El valor viene de muchas maneras y este año le estamos dando a la gente el descanso que quieren y necesitan, literalmente”, dijo Cheryl Gresham, CMO de Verizon Value. “ ‘Tax Breaks’ se trata de desechar lo viejo y hacer espacio para lo nuevo, mientras se aprovechan los ahorros que más se necesitan en esta época del año.”

Straight Talk está colaborando con la personalidad de Bravo y empresaria Lindsay Hubbard para ofrecer soluciones para manejar la ansiedad durante la temporada de impuestos, lo cual incluye los ahorros ofrecidos a través de un plan de Straight Talk. Como mujer de negocios que paga impuestos y estrella exitosa de Summer House en Bravo, Hubbard entiende de primera mano lo difícil que puede ser equilibrar el trabajo, las relaciones y la declaración de impuestos. Desde aprovechar las promociones y ofertas de ahorro de costos hasta encontrar una salida saludable para las frustraciones, Hubbard señala que las personas pueden tomar varias medidas para una temporada menos “activada”.

“ Cuando hay mucho en juego, me concentro en formas de mantener baja la presión”, dijo Hubbard. “ Si llega a ser demasiado, encuentro alivio a través de los amigos y el ejercicio. Pero, sobre todo, encuentro formas de ahorrar dinero durante todo el año, que es uno de los beneficios de los planes inalámbricos prepagados de Straight Talk.”

En el evento “Tax Breaks”, StraightTalk se ha asociado con Human-I-T para garantizar que cuando los teléfonos viejos se cambien por otros nuevos, los teléfonos viejos se reutilicen o reciclen adecuadamente.

Straight Talk Wireless ofrece soluciones inalámbricas de calidad sin contrato para consumidores conscientes del precio y está disponible exclusivamente en Walmart, Walmart.com y Straighttalk.com. Straight Talk es parte del portafolio de marcas prepagadas de Verizon Value, que incluye Total by Verizon, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología, comunicaciones, información y productos y servicios de entretenimiento. Para obtener más información sobre Straight Talk Wireless, visite www.straighttalk.com.

Human-I-T es una empresa social sin fines de lucro que crea un acceso equitativo a las oportunidades al proporcionar dispositivos, acceso a Internet, capacitación en habilidades digitales y apoyo tecnológico para las comunidades que se encuentran en el lado equivocado de la brecha digital, mientras que, al mismo tiempo, empodera a las empresas y organizaciones para que hagan el bien al desviar la tecnología de los vertederos para proteger a nuestro planeta. Fundada en 2012, Human-I-T ha trabajado con casi 400,000 personas y familias para crear oportunidades sostenibles y justas para que todas las personas, organizaciones y nuestro planeta prosperen. Para obtener más información, visite human-i-t.org y @humanitofficial en Facebook.

Metodología de la encuesta: Esta encuesta aleatoria de solicitud de participación doble de 2,000 estadounidenses de la población general fue encargada por Straight Talk Wireless entre el 16 y el 21 de enero de 2024. Fue realizada por la empresa de investigación de mercado OnePoll.

1 La red 5G más confiable basada en más clasificaciones de primer lugar en las evaluaciones de confiabilidad de datos 5G de RootMetrics de 125 mercados metropolitanos realizadas en el primer semestre de 2022. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en tres redes móviles nacionales a través de todos los tipos de redes disponibles. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no están respaldadas por Verizon..

2 Oferta válida hasta el 4/14/24 hasta agotar existencias. Sólo en línea. Debe comprarse un Plan Straight Talk Extended Silver Unlimited para calificar (90 días, 180 días o Plan Anual). Limitado a cinco teléfonos por cliente. Aplican impuestos y tarifas.

