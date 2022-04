El evento del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres en la 66.ª sesión de la Comisión sobre el estado de las mujeres llama a invertir en las emprendedoras para lidiar con el cambio climático

Las emprendedoras son multiplicadoras de soluciones en el desarrollo de un futuro inclusivo y sostenible

NUEVA YORK y GINEBRA–(BUSINESS WIRE)–Al reconocer la relación de intersección entre el cambio climático y la desigualdad de género, el 18 de marzo, el Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres (Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA) reunió a representantes superiores de sus socios fundadores para debatir acerca de la función clave del emprendimiento de las mujeres para encabezar el camino hacia la adaptación, la mitigación y la respuesta al cambio climático, y cómo las emprendedoras contribuyen como agentes del cambio en la creación de una sociedad más sostenible e inclusiva para todos.





El evento de la Comisión sobre el estado de las mujeres (Commission on the Status of Women, CSW) destacó la importancia fundamental del emprendimiento de las mujeres como motor clave para lidiar con el cambio climático, la necesidad de ocuparse de los obstáculos estructurales y culturales a la oportunidad económica de las mujeres y cómo apoyar a las emprendedoras en tanto solucionadoras para expandirse e invertir en ideas innovadoras. También presentó técnicas para acelerar la oportunidad económica de las mujeres mediante la adquisición con perspectiva de género y convocó a más compromiso para impulsar el cambio para las mujeres de todo el mundo al unirse al Acelerador.

Las mujeres emprendedoras se han enfrentado históricamente a muchos obstáculos, como la falta de acceso al capital, menos redes empresariales en comparación con los hombres y políticas que desalientan la participación femenina en el mercado laboral.1 Estos impedimentos se ven agravados por leyes desiguales. Un estudio del Banco Mundial de 2022 observó que casi 2400 millones de mujeres en edad laboral aún no disfrutan de los mismos derechos económicos que los hombres. De las 190 economías estudiadas en la investigación, 178 mantienen barreras legales que evitan la participación económica plena de las mujeres, mientras que en 86 países las mujeres siguen enfrentándose a algún tipo de restricción en el empleo. En 95 países, a las mujeres no se les garantiza el mismo salario por el mismo trabajo, y 76 países tienen leyes que limitan los derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra, un recurso vital para reducir la pobreza.2

Para ocuparse de estos obstáculos estructurales y culturales a los que se enfrentan las mujeres emprendedoras, en 2019 se lanzó el Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres durante la Asamblea General de la ONU en asociación con 6 agencias de la ONU, con el objetivo de crear un ecosistema propicio para las emprendedoras y a la vez maximizar su impacto en el desarrollo sostenible.

Específicamente en relación con el tema del evento, los datos muestran que las emprendedoras pueden examinar las inversiones de negocios más allá de solo el rendimiento financiero y reconocen que lograr rendimiento financiero y rendimiento social no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, según el Informe global del empresariado (Global Entrepreneur Report) 2020 de BNP Paribas, el 54 % de las emprendedoras dicen que, aparte de los ingresos, reducir su huella de carbono es su medida principal del éxito, en comparación con solo el 41 % de los hombres.3

En la apertura del evento, Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay Inc., llamó a desmantelar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres y describió cómo “ el cambio climático no tiene neutralidad de género. Las mujeres y las niñas están pagando el precio más alto. El aumento de su vulnerabilidad es consecuencia directa de las desigualdades de género en el tejido político, social, cultural y económico de las sociedades en las que viven”. Gibbins añadió que las mujeres están a la vanguardia de la respuesta climática y durante generaciones “ han estado usando tácticas innovadoras para mitigar el impacto del cambio climático. Esto no es nuevo. Lo que necesitan ahora es el reconocimiento de su liderazgo y un ecosistema que funcione para ellas”.

Al observar cómo la pandemia de Covid-19 ha hecho retroceder los avances en igualdad de género, Vic Van Vuuren, director de Gerencia de Empresas de la Organización Mundial del Trabajo, destacó cómo “ las mujeres ya actúan en la economía ecológica como emprendedoras, gerentes, agricultoras, trabajadoras en turismo ecológico, gestión de residuos y energía renovable. Sin embargo, necesitamos reconocer que los avances que estamos haciendo no son adecuados. Necesitamos popularizar el género y la igualdad de género en todas las políticas globales, las políticas de negocios y las políticas nacionales”.

Pamela Coke-Hamilton, directora ejecutiva de International Trade Centre, mencionó cómo “ las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, en particular aquellas cuyos dueños son mujeres, encuentran obstáculos al hacer más sostenibles sus prácticas de negocios. Nosotros, en International Trade Centre, adoptamos un enfoque más holístico para apoyar la iniciativa empresarial de las mujeres con el fin de garantizar que contribuyan a una economía ecológica y sostenible. Respaldar a las empresas que pertenecen a mujeres no es solo bueno para la economía, sino que también acelera nuestra transición hacia la sostenibilidad”.

En un llamado a la igualdad de oportunidades en la economía ecológica para más impacto, Stephen Bereaux, adjunto del director de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, enfatizó el nexo entre la iniciativa empresarial de las mujeres y la creación de soluciones innovadoras, justas e inclusivas para el cambio climático y la sostenibilidad. “ Si las mujeres pueden participar, las prácticas y los modelos de negocios sostenibles se expanden más rápidamente”, resumió Bereaux.

Haciendo hincapié en la importancia de una recuperación ecológica inclusiva, Haoliang Xu, secretario general y director de la Agencia para el Apoyo de Políticas y Programas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, habló sobre cómo “ el PNUD cree firmemente que probablemente estamos frente al desafío más grande de nuestra generación y debemos reconstruir mejor. Debemos hacer lo correcto para las futuras generaciones de mujeres”.

Sanda Ojiambo, directora ejecutiva y general del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, habló sobre el poder del sector privado para desafiar las ortodoxias y dijo que “ para que las soluciones duraderas y la justicia climática se vuelvan realidad, las mujeres emprendedoras deben ocupar un puesto en la mesa y deben estar incluidas en toda la cadena de valor”.

En términos de soluciones que tienen impacto, Anita Bhatia, subsecretaria general y directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, hizo un llamado por más adquisiciones con perspectiva de género, lo que “ establece un alto nivel para que las personas que se dedican a adquisición de bienes y servicios digan que quieren comprar sola o predominantemente de empresas de mujeres. Eso es bueno para las mujeres porque les da una ventaja y les da a sus empresas un empujón en la cadena de suministro”.

Enfatizando la necesidad de más medidas y más asociaciones transversales, Aldijana Šišić, directora de Asociaciones de Múltiples Partes Interesadas y Compromiso de ONU Mujeres, habló sobre las medidas interrelacionadas que se necesitan para responder ante los riesgos y las oportunidades que representan el cambio climático y la desigualdad de género y lidiar con ellos. “ Lidiar con el cambio climático no es solo proteger el planeta, también significa desmantelar las barreras que obstaculizan el progreso. Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres y gerenciadas por mujeres son cada vez más reconocidas como clave para proporcionar soluciones climáticas. Necesitamos acelerar el proceso y necesitamos invertir más”.

Como moderadora del evento, Elizabeth Vazquez, presidenta, directora ejecutiva y cofundadora de WEConnect International, manifestó que “ las mujeres representan el 51 % de la población del mundo, son propietarias del 33 % de todos los negocios privados, pero ganan solo el 1 % del gasto mundial en productos y servicios de grandes corporaciones”. Si queremos alcanzar los Objetivos Mundiales antes de 2030, Vazquez instó a las partes interesadas a “ actuar con intención, con urgencia y asociándose unos con otros, y ser mucho más proactivos”.

Se puede acceder a una grabación del evento aquí.

Acerca del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres

El Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres (Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA) es una asociación de múltiples partes interesadas en la iniciativa empresarial de las mujeres establecida durante la AGNU 74. Reúne a seis organismos de la ONU: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (CCI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact, UNGC) y ONU Mujeres junto a Mary Kay para empoderar a 5 millones de emprendedoras antes de 2030.

El objetivo final de esta iniciativa es maximizar el impacto de desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al crear un ecosistema que permite posibilidades para las emprendedoras de todo el mundo. Accelerator es un ejemplo del poder transformador de una asociación múltiple de una magnitud única para aprovechar el potencial de las emprendedoras. Obtenga más información en we-accelerate. Síganos en: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

