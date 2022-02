El escritor y cantante de “Patria y Vida” y dos veces ganador del premio Grammy, Yotuel Romero, es nombrado Rey del Carnaval Miami 2022

Romero actuará en el Festival de Música Calle Ocho el domingo 13 de marzo





MIAMI–(BUSINESS WIRE)–El Club Kiwanis de la Pequeña Habana nombró a Yotuel Romero como Rey oficial del Carnaval Miami 2022. Como parte de las festividades de 2022, el artista urbano nacido en Cuba y ganador del premio Grammy se presentará en el escenario del El Club Kiwanis de la Pequeña Habana (ubicado en SW 8 St. y SW 22 Ave.) durante el Festival de Música Calle Ocho (El Festival de la Calle Ocho) el domingo 13 de marzo.

“Estamos emocionados de anunciar a Yotuel como el Rey del Carnaval Miami 2022 y nos sentimos honrados de que se presente en el Festival de Música Calle Ocho”, manifestó Alexander Perez, presidente del El Club Kiwanis de la Pequeña Habana. “‘Patria y Vida’ se ha convertido en un himno que ha alimentado un movimiento de expresión a través de la música y el arte para el pueblo cubano y no hay mejor lugar que el Festival de Música Calle Ocho para seguir elevando el mensaje”.

El cantante, artista y modelo nacido en Cuba es un pionero de su oficio. Compositor y productor discográfico, el creador de tendencias, conocido por mezclar géneros afrocubanos como la rumba con el hip hop, no es nuevo en la escena musical, aunque su exitosa canción “Patria y Vida”, estrenada en febrero de 2021, impulsó su carrera y sirvió como grito de batalla del #SOSCubaMovement. La canción instantáneamente icónica ganó Mejor Canción Urbana y Canción del Año en los Premios Grammy Latinos 2021.

“Me siento honrado de haber sido elegido el Rey del Carnaval Miami 2022”, afirmó Yotuel Romero. “Este festival ha tenido una larga tradición de reconocer los pilares de la comunidad latina en el sur de la Florida y ser nombrado entre otros íconos musicales cubanos como Celia Cruz (1984), Gloria Estefan (1988) y Willy Chirino (1993) realmente me produce un gran sentido de humildad. Espero celebrar el regreso de Calle Ocho y agradezco la oportunidad de amplificar aún más la voz del pueblo cubano y su lucha por una Cuba libre”.

El Carnaval Miami del El Club Kiwanis de la Pequeña Habana y sus eventos emblemáticos regresan en persona con el Carnaval on the Mile que tendrá lugar del 5 al 6 de marzo y culminará con el Festival de Música Calle Ocho, que tendrá lugar el 13 de marzo.

“El Carnaval Miami reúne a la comunidad latina del sur de la Florida y más allá, al celebrar nuestra herencia cultural a través de la música, la comida y la familia. Espero que el regreso de este año a los eventos presenciales marque una verdadera celebración para nuestra comunidad”.

Los patrocinadores de las festividades de Carnaval Miami 2022 incluyen a Bacardí, las bebidas alcohólicas oficiales de Carnaval on the Mile; Lowe’s, la tienda oficial de mejoras para el hogar del Festival Calle Ocho; Amerant Bank, patrocinador principal del torneo de golf de Carnaval Miami; Telemundo; Univision; Palma; y más.

Para obtener más información sobre Carnaval Miami y los próximos eventos, visite www.carnavalmiami.com.

Acerca del Kiwanis Club of Little Havana

El Club Kiwanis de la Pequeña Habana, una filial de Kiwanis International, es una organización global sin fines de lucro de voluntarios dedicados a servir a los niños y a las familias de su comunidad. Fundado en 1975 y armado con una poderosa visión y perseverancia, el Capítulo de Little Havana es conocido por utilizar iniciativas avanzadas de recaudación de fondos destinadas a cultivar y amplificar la rica herencia cultural, los sabores latinos y las tradiciones familiares de la región a través del Carnaval Miami y sus eventos emblemáticos, Carnaval on the Mile y el Festival de Música de Calle Ocho. A través de su rama caritativa, la Fundación Kiwanis de la Pequeña Habana, la organización impacta a miles de familias anualmente, con programas de desarrollo comunitario y juvenil que incluyen donaciones en días festivos, alivio del hambre, becas universitarias, campamentos de verano para jóvenes, regreso a la escuela, deportes para jóvenes y muchos más.

Contacts

Mayra Hernandez



mhernandez@kiwanislittlehavana.org