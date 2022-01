El ensayo clínico de COVID-19 de BiologyWorks k(now)™ coincide con una precisión del 99,1 % con las pruebas de RT-PCR

El dispositivo de prueba molecular portátil BiologyWorks k(now)™ se encuentra entre los más precisos para la COVID-19

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–BiologyWorks™, Inc., una compañía de plataforma de atención médica digital, anunció hoy que un ensayo clínico sustantivo de su prueba molecular portátil y reutilizable para COVID-19 coincidió con una precisión del 99,1 % con las pruebas de RT-PCR de laboratorio.





El ensayo clínico independiente, realizado por Locus Medicus en Atenas, Grecia, evaluó prospectivamente a 330 pacientes con casos sintomáticos y asintomáticos de COVID-19. Para el estudio, el personal del laboratorio clínico recolectó dos hisopos nasales anteriores bilaterales de cada paciente. Inmediatamente después de la recolección, se analizó un hisopo en la prueba de RT-PCR con marcado CE estándar de cuidado del laboratorio y BiologyWorks k(now) analizó el otro hisopo. Los resultados de la prueba molecular BiologyWorks k(now) fueron 99,1 % en porcentaje general de acuerdo con los resultados de las pruebas de laboratorio RT-PCR.

Además del ensayo clínico realizado por Locus Medicus, la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), el Departamento de Salud Pública/Servicios de Vivienda de Los Ángeles y Streeklab en Haarlem, Países Bajos, han realizado otros estudios de validación independientes de BiologyWorks k(now). Además, la empresa verificó la eficacia de BiologyWorks k(now) con más de 12 000 pruebas en su laboratorio del sur de California. Estos estudios también validan que la prueba de COVID-19 molecular BiologyWorks k(now) proporciona resultados de calidad de laboratorio de RT-PCR.

“La prioridad de nuestra empresa es hacer que las pruebas con calidad de laboratorio sean accesibles, precisas y asequibles para todos”, señaló Hunt Ramsbottom, director ejecutivo de BiologyWorks. “Estos ensayos clínicos confirman que nuestra prueba portátil y reutilizable se encuentra entre las más precisas para la COVID-19”. Hunt continuó: “Les damos a las personas y proveedores una plataforma de prueba altamente confiable, con un costo por resultado significativamente más bajo y un tiempo más corto para obtener los resultados”.

La prueba molecular de BiologyWorks funciona junto con la plataforma digital k(now) PRO™, que proporciona a los proveedores de puntos de atención (point-of-care, POC) una solución completa para la gestión de pruebas de extremo a extremo. Los pacientes y los proveedores de POC reciben simultáneamente resultados verificados en 45 minutos, lo que brinda a las personas el control de sus datos de salud. La plataforma digital BiologyWorks k(now) PRO cumple con los estándares de privacidad más rigurosos, incluida la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) y el Reglamento General de Protección de Datos (General Data Protection Regulation, GDPR) de la UE.

Acerca de BiologyWorks

BiologyWorks™ (www.biologyworks.com) es el creador de la prueba molecular BiologyWorks k(now)™ y la plataforma digital k(now) PRO™. Juntos, estos productos ofrecen a los proveedores de punto de atención una solución completa para la gestión de pruebas integrales altamente precisas y asequibles. La química de la Compañía está protegida por patente, basada en investigaciones que se originaron con la Alfred Mann Foundation, y está respaldada por una subvención de la Bill & Melinda Gates Foundation.

Para consultas de ventas, comuníquese con: sales@biologyworks.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Nancy Perlman



nancy@biologyworks.com