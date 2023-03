El Empire State se iluminará para festejar el 50.o aniversario del disco “El lado oscuro de la Luna” de Pink Floyd

El guiño del 50.o aniversario al espectro de luz atravesando el prisma girará en su mástil

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El día viernes 24 de marzo, el Empire State Building (ESB) festejará el 50.o aniversario del legendario álbum de Pink Floyd “El lado oscuro de la luna”, con una versión especial de la famosa ilustración original del álbum que girará en su mástil.





“El lado oscuro de la luna” es un álbum tan auténtico, internacional y emblemático como el Empire State Building y por eso es lógico celebrarlo por todo lo alto en la torre del ESB, tan reconocida en todo el mundo” , comentó al respecto Anthony E. Malkin, presidente y director general de Empire State Realty Trust. “El 24 de marzo celebrará este hito junto a la multitud de seguidores de Pink Floyd de todo el mundo”.

Publicado en 1973, “El lado oscuro de la luna” es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, con más de 45 millones de copias vendidas en todo el mundo. El álbum es alabado por sus técnicas de producción innovadoras y su empleo creativo de los instrumentos, además de haber influido en innumerables artistas a lo largo de sus 50 años de historia.

Pink Floyd presentará ese mismo día una nueva caja de lujo con CD y vinilo del álbum de estudio remasterizado en 2023 y audio en Blu-ray + DVD, con la mezcla original en 5.1 y versiones remasterizadas en estéreo. El juego de lujo también tendrá un nuevo disco Blu-ray de la mezcla Atmos, CD y LP de “ El lado oscuro de la luna – En vivo en Wembley Empire Pool, Londres 1974″, un libro de fotos de tapa dura de 160 páginas, un libro de música, réplicas de los simples de 7″ y objetos de interés.

La exhibición comenzará al atardecer y se podrá ver en toda la ciudad de Nueva York, así como en Internet, desde la cámara en vivo del Empire State Building. Más información sobre Pink Floyd y el 50.o aniversario del disco “El lado oscuro de la luna” en Internet. Aquí se puede descargar un video de alta resolución de la iluminación dinámica. Más información sobre las famosas luces de la torre del Empire State Building en Internet.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building es el “edificio más famoso del mundo” y pertenece a Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se yergue a más de 443 metros de altura (1454 pies) sobre Midtown Manhattan, desde la base hasta la antena. La renovación del Empire State Building Observatory Experience costó 165 millones de dólares y crea una experiencia totalmente nueva, con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en el piso 102 con ventanas que van desde el piso hasta el techo. El viaje al famoso observatorio del piso 86 de renombre mundial y el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para disfrutar de toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la historia emblemática del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. El Empire State Building Observatory Experience recibe a millones de visitantes cada año y ha sido declarado el destino turístico más popular del mundo por Uber, la atracción número 1 de Estados Unidos en los Travelers’ Choice Best of the Best 2022 de Tripadvisor y la atracción número 1 de la ciudad de Nueva York por Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad de fuente eólica renovable y sus pisos numerosos albergan una diversa gama de oficinas de inquilinos empresariales como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para sacar entradas para la Observatory Experience, visite esbnyc.com o siga el edificio en Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

Fuente: Empire State Realty Trust, Inc.



Categoría: Observatorio

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

PRENSA:

Empire State Realty Trust

Brock Talbot



347-804-7863



btalbot@esrtreit.com