El Empire State Building y la Space Needle se unen para celebrar el 30 aniversario de Sleepless in Seattle

Sorteos en todo el país, proyecciones especiales e iluminación coordinada

Sleepless in Seattle está disponible en disco y formato digital

SEATTLE Y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El Empire State Building y la Space Needle anuncian hoy una colaboración especial para celebrar los 30 años del estreno en cines, en junio de 1993, de la película Sleepless in Seattle (Sintonía de amor). La colaboración de costa a costa, que cuenta con el apoyo de Sony Pictures Home Entertainment, Alaska Airlines, Visit Seattle, New York City Tourism + Conventions y Seattle Center, incluirá la iluminación simultánea de ambos monumentos, proyecciones especiales de la entrañable película, actividades en ambas atracciones y un sorteo para que dos afortunados ganadores revivan algunos de los principales momentos cinematográficos con un viaje de una semana a Seattle y Nueva York.









“ Como superfans de Sleepless in Seattle, hemos podido ver en primera fila a visitantes de todo el mundo haciendo realidad sus sueños de comedia romántica en la Ciudad Esmeralda”, afirmó Randy Coté, director de marketing de la Space Needle. “ No se puede negar que Sleepless in Seattle ha conectado a millones de personas, desde Seattle a Nueva York, y en todas partes. La Space Needle está encantada de colaborar con el Empire State Building para ayudar a más gente a crear recuerdos celebrando el 30 aniversario este verano”.

“ El Empire State Building y su reimaginado Observatorio han protagonizado innumerables momentos cinematográficos, y uno de los más queridos para muchos será siempre Sleepless in Seattle, que culmina en la cima del “Edificio más romántico en el mundo”, aquí mismo, en el corazón de Manhattan”, comentó Jean-Yves Ghazi, presidente del Observatorio del Empire State Building. “ Estamos encantados de honrar el aniversario de una película así con nuestros amigos de Seattle y celebrar la calidez y el amor que los fans siguen sintiendo 30 años después cuando ven la película y luego nos visitan para experimentarla por su cuenta”.

Los festejos en torno al aniversario incluirán lo siguiente:

“It’s a Sign” (Es una señal): el 30 de junio al atardecer, el Empire State Building y la Space Needle se iluminarán juntos: la Space Needle de rojo y el Empire State Building de lavanda y rojo con un corazón girando en el mástil de la torre para recordar las ilustraciones originales de la película y la “señal” que llevó al personaje de Annie Reed de vuelta a la cima del Empire State Building.

Proyecciones especiales con motivo del aniversario El 1 de julio a las 9:30 p. m., el Seattle Center proyectará la película en el Anfiteatro Mural. Esta única proyección es gratuita y está abierta al público (no se necesita entrada; por orden de llegada). Situado en el corazón del centro de la ciudad, el Seattle Center alberga la Space Needle y muchas otras atracciones de primer orden. El Anfiteatro Mural es un espacio verde al aire libre con la Space Needle como telón de fondo, a pocos minutos del estrecho de Puget y del mercado de Pike Place. El anfiteatro es el principal escenario de grandes festivales de verano, como el ciclo Movies at the Mural. Los visitantes del Observatorio del Empire State Building pueden adquirir una entrada especial para ver Sleepless in Seattle desde una zona privada en el piso 80 el 9 de julio a las 9:00 p. m., con refrescos, caramelos y palomitas de cortesía (más información y entradas aquí). Todos los visitantes del Observatorio pueden ver las escenas icónicas de la película en las que aparece el Empire State Building en la nueva exposición “ El edificio más famoso en el mundo”, que forma parte de una reciente remodelación de $165 millones.



Recree la magia: Del 29 de junio al 3 de julio, los visitantes del Observatorio del Empire State Building y de la Space Needle podrán recrear el icónico cartel de la película Sleepless in Seattle posando para una foto auténtica. Se motiva a los visitantes a compartir estas fotos utilizando el hashtag #Sleepless30. Los visitantes de la Space Needle también podrán disfrutar de cócteles temáticos en el bar de la Space Needle del 30 de junio al 2 de julio, con nombres divertidos como Baltimore Sun (una versión del cosmo de Annie), Teddy Bear (una bebida sin alcohol para niños con un adorno de osito de gominola), Never Settle (una versión del Walter’s Old Fashioned) y Sleepless in Seattle (el Martini de Sam).

Sorteo Sleepless in Seattle : Las inscripciones para el sorteo Sleepless in Seattle se abren hoy, 26 de junio, y estarán abiertas hasta la medianoche del 21 de julio en sleepless30.com. Se elegirá un ganador al azar y se anunciará el 7 de agosto. El ganador recibirá un viaje de seis noches para dos personas a Seattle y Nueva York, que incluirá vuelos de cortesía desde su ciudad de origen a ambas ciudades y viceversa, por cortesía de Alaska Airlines (se aplicarán las normas/restricciones), así como: En Seattle, una estadía de tres noches en el Hotel Pan Pacific, en el centro de Seattle, con vistas a la Space Needle; una exclusiva visita VIP a la Space Needle con cena para dos en el exclusivo Loupe Lounge, en el primer y único suelo de cristal giratorio en el mundo; dos entradas CityPass gratuitas para disfrutar de algunas de las mejores atracciones de Seattle, incluido un crucero Argosy para recorrer las famosas casas flotantes de Lake Union y ver la residencia real de Sam en la película; además de una tarjeta regalo de $500 para visitar los lugares más emblemáticos de la película, como el mundialmente famoso Pike Place Market, Alki Beach y Gas Works Park. En Nueva York, una estadía de tres noches en el hotel de cinco estrellas Langham, Nueva York, Quinta Avenida; dos tarjetas semanales ilimitadas de Metro y CityPass gratuito para visitar lo mejor de la ciudad; y una visita guiada al Empire State Building con indicaciones especiales de todos los detalles y lugares importantes de la película, seguida de una cena especial a precio fijo con maridaje de vinos en STATE Grill & Bar, el restaurante emblemático del Empire State Building.

Encontrará imágenes de alta resolución de la colaboración, la iluminación de ambos edificios y todos los elementos del sorteo aquí.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el “edificio más famoso en el mundo”, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pies sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. La reimaginación de $165 millones del Empire State Building Observatory Experience crea una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en el piso 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso 86th Floor Observatory, el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. El Empire State Building Observatory Experience recibe a millones de visitantes cada año y ha sido declarado “Edificio favorito de Estados Unidos” por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular en el mundo por Uber, la atracción n.° 1 de Estados Unidos por segundo año consecutivo en los premios Travelers’ Choice Awards 2023 de Tripadvisor: Best of the Best, y la atracción n.° 1 de Nueva York según Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable, y sus numerosos pisos albergan una variada gama de oficinas, como LinkedIn y Shutterstock, así como tiendas como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para obtener más información y entradas para la Observatory Experience, visite esbnyc.com o siga el edificio en Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

Acerca de la Space Needle

Construida como pieza central e inspiración para la Feria Mundial de Seattle de 1962, la Space Needle se ha convertido desde entonces en parte de la experiencia de Seattle y en el icono mundialmente reconocido de la ciudad. Situada en el Seattle Center, la Space Needle mide 605 pies de altura y es una de las estructuras más fotografiadas en el mundo.

La reciente renovación de la Space Needle, que ha costado $100 millones, ha añadido más de 176 toneladas de cristal a la estructura, ofreciendo unas vistas incomparables de Seattle, el monte Rainier, Puget Sound y las cordilleras Cascade y Olympic. La Space Needle también alberga The Loupe, el primer y único suelo de cristal giratorio en el mundo. Abierta todo el año, la Space Needle recibe más de un millón de visitantes al año.

Para obtener más información, visite spaceneedle.com o siga la Needle en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok.

