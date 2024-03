El Empire State Building se vuelca en la temática de Star Wars con un dinámico espectáculo de luces, experiencias interactivas para los fans, visitas de famosos y mucho más

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El Empire State Building (ESB), en colaboración con Disney Consumer Products y Lucasfilm, presentó hoy una conquista temática de Star Wars ™, inspirada en los villanos para los fanáticos en la ciudad de Nueva York que contó con un dinámico espectáculo de luces, experiencias envolventes para los visitantes, apariciones de personajes y la participación del actor Hayden Christensen en una ceremonia de iluminación matutina. Los seguidores de la saga que visiten ESB este mes tendrán la oportunidad de sumergirse en las sesiones de fotos de la galaxia de Star Wars que cuentan con una gama de nuevos productos de consumo de Star Wars hasta el 29 de abril.









“ Estamos encantados de unir a los admiradores de Star Wars de Nueva York y de todo el mundo con este épico viaje a una galaxia muy, muy lejana….”, comentó Jean-Yves Ghazi, presidente del Observatorio del Empire State Building. “ Esta conquista única en el ‘Edificio más famoso del mundo’ permite a los fans encontrarse cara a cara con los villanos más icónicos de la cultura pop de una forma auténticamente neoyorquina”.

Star Wars a todas luces

Esta noche, se estrenó un dinámico espectáculo de luces con escenas favoritas de los seguidores de los villanos de Star Wars en la fachada sur del edificio, a partir de las 20:00 horas y en intervalos continuos hasta las 23:00 horas. El montaje se sincronizó con la icónica “Marcha Imperial (tema de Darth Vader)” y se transmitió simultáneamente en la emisora de radio Z100 New York de iHeartRadio y en la aplicación iHeartRadio.

Star Wars estuvo representada por el actor Hayden Christensen, quien se acercó al Empire State Building esta mañana para visitar la mundialmente famosa “Observatory Experience” y encender el interruptor ceremonial antes del dinámico espectáculo de luces.

Entre en escena

En colaboración con Disney Consumer Products y Lucasfilm, las emblemáticas vidrieras del vestíbulo de la Quinta Avenida del Empire State Building exhiben ahora un arte especial con temática de Star Wars que representa escenas de Darth Vader, Darth Maul y soldados de asalto rodeados de diversos artículos de Star Wars. La exposición permanecerá abierta hasta el 29 de abril.

En la planta baja del edificio, los visitantes también podrán unirse a Hasbro y Amazon en una experiencia para fans de Star Wars los días 21 y 22 de marzo de 13:00 a 21:00 horas y el 23 de marzo de 10:00 a 20:00 horas. La experiencia pone de relieve a los villanos de la galaxia de Star Wars y ofrece oportunidades para hacerse fotos con personajes disfrazados, como Darth Vader y soldados de asalto, así como fondos fotográficos que recrean escenas y lugares emblemáticos inspirados en las películas, como la escena del pasillo inicial de Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One: Una historia de Star Wars) el puente del Destructor Estelar y el trono del Emperador Palpatine. Los visitantes también podrán posar en el blíster de una figura de Star Wars Vintage Collection. Además, podrán echar un vistazo a los últimos cascos Black Series de Hasbro o empuñar los coleccionables FX Elite o Kyber Core Lightsaber™ para adultos y niños de su personaje favorito.

Para celebrar los 25 años de la colaboración LEGO® Star Wars ™, el Empire State Building cuenta con una exposición de calidad de museo de tamaño natural de villanos de Star Wars como recreaciones de Darth Vader y Darth Maul de seis pies de altura construidas con los famosos bloques en la planta 80 del edificio. Los seguidores de la saga también tienen la oportunidad de posar con un mural en 3D de LEGO® Star Wars ™ de Luke Skywalker y otros personajes favoritos de la serie de películas. Esta exclusiva exposición LEGO® Star Wars ™ permanecerá en exhibición en el Observatorio hasta el 29 de abril.

Una vez que lleguen al icónico Observatorio de la planta 86 , los fanáticos podrán posar para una foto con una figura Funko POP! De Darth Vader en tamaño real con el fondo de las inigualables vistas de la ciudad de Nueva York que ofrece el ESB, hasta el 29 de abril. Los días 21 y 22 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, Dairy Farmers of America ofrecerá a los visitantes muestras de su nueva leche azul TruMoo Star Wars, inspirada en la leche azul que apareció por primera vez en Star Wars: A New Hope (La guerra de las galaxias: Una nueva esperanza).

“El Imperio contraataca”

El Observatorio del Empire State Building acogerá una proyección de Star Wars: The Empire Strikes Back (La guerra de las galaxias: El Imperio contraataca) en la planta 80 el 22 de marzo. Los visitantes que adquieran entradas para esta exclusiva noche de cine recibirán bebidas y aperitivos gratuitos para disfrutar de la película y acceso a los famosos observatorios de las plantas 86 y 102 . Las entradas pueden adquirirse aquí.

El Observatorio del Empire State Building ha sido objeto de una remodelación de 165 millones de dólares que incluye la adición de una entrada exclusiva para visitantes, un museo envolvente con nueve galerías, nuevos uniformes a medida para los anfitriones del Observatorio y un nuevo Observatorio en la planta 102 con vistas incomparables. La renovada “Observatory Experience” ha sido elegida la atracción n.º 1 de EE. UU. en los premios Travelers’ Choice de Tripadvisor: Best of the Best durante dos años consecutivos.

Envíe el mensaje CONNECT al 274-16 para recibir información en tiempo real sobre las luces de la torre del Empire State Building.

Encontrará imágenes y videos de alta resolución aquí. Más información sobre el Empire State Building disponible en Internet.

Lucasfilm, el logotipo de Lucasfilm, STAR WARS y las propiedades relacionadas son marcas comerciales y/o derechos de autor, en Estados Unidos y otros países, de Lucasfilm Ltd. y/o sus filiales. © & TM Lucasfilm Ltd.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el “Edificio más famoso del mundo”, propiedad de Empire State Realty Trust, tiene una altura de 1454 pies sobre Midtown Manhattan, desde la base hasta la antena. La remodelación de 165 millones de dólares de la “Observatory Experience” del Empire State Building crea una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en la planta 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la planta 86 , el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para disfrutar de toda su experiencia neoyorquina y abarca todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La “Observatory Experience” del Empire State Building recibe a millones de visitantes cada año y fue declarado “Edificio favorito de Estados Unidos” por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular del mundo por Uber, la atracción n.º 1 de Estados Unidos en los premios Travelers’ Choice de Tripadvisor: Best of the Best durante dos años consecutivos, y la atracción n.º 1 de Nueva York en la Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook , X (ex Twitter) , Instagram , Weibo , YouTube o TikTok .

