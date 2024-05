El Empire State Building se asocia con WhatsApp y el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 para ofrecer un espectáculo dinámico de luces, una carrera de exhibición en la Quinta Avenida, pop-ups exclusivos y mucho más

Los festejos incluyeron la presencia de Lewis Hamilton y Toto Wolff en el mundialmente famoso Observatorio del Empire State Building y una demostración nunca vista de un F1 por la Quinta Avenida.

El Empire State Building (ESB) ha presentado hoy, en colaboración con WhatsApp, un espectáculo desde la calle hasta el Observatorio para los aficionados de Nueva York, que ha contado con la presencia del piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, Lewis Hamilton, para celebrar el rápido crecimiento de WhatsApp en Estados Unidos, un espectáculo dinámico de luces y una demostración de coches de F1 por la emblemática Quinta Avenida de Nueva York. Los seguidores de la F1 pueden participar también esta semana y tienen la oportunidad exclusiva de ver de primera mano los icónicos coches del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y vivir una experiencia "emoji" inmersiva.









“ Estamos muy contentos de utilizar la voz auténtica e internacional del Empire State Building y de que nuestro Observatorio sea el anfitrión de la mayor reunión de fanáticos de Mercedes-AMG F1. Damos la bienvenida a los invitados para que experimenten de cerca cómo son los coches del equipo y disfruten de las pantallas interactivas de ‘emoji’ de WhatsApp en el mundialmente famoso Observatorio del Empire State Building”, declaró Jean-Yves Ghazi, presidente del Observatorio del Empire State Building. “ Es fantástico recibir a Lewis Hamilton y Toto Wolff para esta asociación de WhatsApp, solo en la Empire State Building Observatory Experience”, continuó.

El ESB en el Gran Premio



El 29 de abril, ESB hizo debutar una dinámica carrera de WhatsApp x Mercedes-AMG F1 en un espectáculo de luces que presentaba el flamante “emoji” del coche de carreras. El nuevo “emoji” recorrió el bajo Manhattan en una competición con otros coches “emoji” y destacó famosos barrios de Nueva York, con Emoji-Yorkers decorados alrededor de burbujas de mensajes de WhatsApp. El espectáculo de luces se proyectó en bucle en la fachada sur desde las 20:30 hasta las 22:30 horas. Lewis Hamilton, piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, y Toto Wolff, director ejecutivo y director general del equipo, asistieron al Empire State Building ese mismo día para visitar la mundialmente famosa “Observatory Experience” y accionar el interruptor ceremonial antes del dinámico espectáculo de luces.

Una carrera por Nueva York



Temprano por la mañana, Hamilton, siete veces campeón del mundo, hizo las delicias de los aficionados al recorrer la Quinta Avenida entre las calles 35 y 33 en un Mercedes-AMG F1 W12 E PERFORMANCE de 2021. El británico logró hasta ocho victorias en Grandes Premios con el W12 y el equipo se aseguró el Campeonato Mundial de Constructores de ese año.

“ Siempre he sentido una conexión especial con Estados Unidos”, comentó Hamilton. “ Recuerdo que de niño visitaba la ciudad de Nueva York y soñaba con vivir allí, y desde entonces he tenido la suerte de pasar mucho tiempo en esta hermosa ciudad. He tenido muchas experiencias increíbles y he conectado con mucha gente increíble en Nueva York, pero conducir un F1 por la Quinta Avenida e iluminar el Empire State Building es algo extraordinariamente especial. Algo que nunca pensé que sería posible y ha sido aún mejor hacerlo en colaboración con WhatsApp, una app que mantiene viva mi conexión con Estados Unidos al facilitarme el contacto con tanta gente en el país”.

Bienvenidos al “paddock”



Las emblemáticas cristaleras del vestíbulo de la Quinta Avenida del Empire State Building lucen ahora diseños especiales en 2D y 3D con temática “emoji” que representan escenas de un garaje de Fórmula 1 repleto de herramientas, tecnología y calcomanías. La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de mayo.

Quienes visiten el Observatorio del Empire State Building podrán ver un coche “emoji” a tamaño real y una parada en boxes en la planta 80 del edificio. La estación de ingeniería de la marca WhatsApp y Mercedes-AMG F1 presentará versiones de la tecnología que se emplea en el mantenimiento de los coches de Fórmula 1. El audio emulará los ruidos de los mecánicos en plena tarea con un coche de F1. La planta 80 del Empire State también estará decorada con objetos de Mercedes-AMG F1, como tres trofeos de Fórmula 1, monos de piloto, botas, guantes y un casco.

En cuanto llegan al icónico Observatorio de la Planta 86 , los fanáticos pueden posar dentro de un chat de WhatsApp con las inigualables vistas de Nueva York como telón de fondo y también pueden ver un coche de exhibición Mercedes -AMG F1 W14 E PERFORMANCE, hasta el 7 de mayo.

El Observatorio del Empire State Building ha sido objeto de una remodelación de 165 millones de dólares que incluye la adición de una entrada exclusiva para visitantes, un museo envolvente con nueve galerías, nuevos uniformes a medida para los anfitriones del Observatorio y un nuevo Observatorio en la planta 102 con vistas incomparables. La renovada “Observatory Experience” ha salido elegida atracción número uno de Estados Unidos por segundo año consecutivo en la votación de los viajeros de Tripadvisor.

Envíe el mensaje CONNECT al 274-16 para recibir información en tiempo real sobre las luces de la torre del Empire State Building.

Encontrará imágenes y videos de alta resolución aquí. Más información sobre el Empire State Building disponible en Internet.

Acerca del Empire State Building



El Empire State Building, el “Edificio más famoso del mundo”, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), tiene una altura de 1454 pies sobre Midtown Manhattan, desde la base hasta la antena. La remodelación de 165 millones de dólares de la “Observatory Experience” del Empire State Building crea una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en la planta 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la planta 86 , el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para disfrutar de toda su experiencia neoyorquina y abarca todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La “Observatory Experience” del Empire State Building recibe a millones de visitantes cada año y fue declarado “Edificio favorito de Estados Unidos” por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular del mundo por Uber, la atracción n.º 1 de Estados Unidos por segundo año consecutivo en los premios Travelers’ Choice de Tripadvisor: Best of the Best, y la atracción n.º 1 de Nueva York en la Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

