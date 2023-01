El Empire State Building da inicio a las celebraciones del Año Nuevo Lunar 2023

El “edificio más famoso del mundo” celebra el Año del Conejo con una ceremonia de iluminación de la torre, conciertos, comida improvisada, y espectáculos festivos en el observatorio y en las ventanas de la Quinta Avenida.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El Empire State Building inauguró hoy las celebraciones del Año Nuevo Lunar con una ceremonia de iluminación de la torre y un concierto, improvisaciones participativas con el proveedor gastronómico de Nueva York, Sheng Mary Bakery, una exposición en la esquina del emblemático observatorio en el piso 86.o y la presentación de la instalación de la ventana del vestíbulo de la Quinta Avenida en honor del Año del Conejo en el zodíaco chino.





“ Nos complace poder organizar una vez más nuestra celebración anual del Año Nuevo Lunar y compartir la buena suerte con la comunidad china aquí en Estados Unidos, en China y en todo el mundo”, manifestó Jean-Yves Ghazi, presidente del Observatorio del Empire State Building. “ El Año Nuevo Lunar es el momento perfecto para que los visitantes chinos disfruten de las mejores vistas de Nueva York y descubran nuestra experiencia renovada en el Observatorio y sus exposiciones inmersivas, mientras celebran esta festividad tan alegre”.

Por primera vez desde 2020, el Empire State Building celebró una ceremonia de iluminación con asistencia del público para festejar el Año Nuevo Chino y la Fiesta de la Primavera junto al Cónsul General de China en Nueva York. La ceremonia concluyó con un concierto de música tradicional en el vestíbulo del Observatorio.

Los ventanas icónicas de los vestíbulos de la Quinta Avenida del ESB se han presentado al público con imágenes dinámicas que celebran el Año del Conejo del zodiaco chino, con la silueta del animal entre coloridos paisajes de farolitos chinos, flores y árboles, que quedarán en exposición hasta el 15 de febrero. Se ha instalado un expositor fotográfico dimensional en la esquina noroeste de la explanada del observatorio del piso 86.o con faroles, flores y urnas florales en un arco dorado. La pastelería Sheng Mary Bakery de Flushing se instalará en el piso 86.o para ofrecerles delicias tradicionales chinas a los clientes del 20 al 29 de enero, a partir de las 15.00.

Esta noche, los neoyorquinos podrán mirar hacia el cielo para ver las luces de la torre del Empire State Building, de renombre mundial, iluminadas de rojo en honor del Año Nuevo Lunar.

Más información sobre las luces de la torre del Empire State Building en Internet.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building , el “edificio más famoso del mundo”, propiedad del Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se yergue más de 1454 pies (443 metros) sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. Se invirtieron 165 millones de dólares en la renovación del Empire State Building Observatory Experience para crear una experiencia totalmente nueva, con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en el piso 102.o, con ventanas que van desde el suelo hasta el techo. El viaje al famoso observatorio del piso 86.o de renombre mundial y el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes durante toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la emblemática historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. Más información en www.esbnyc.com. Declarado el “edificio favorito de Estados Unidos” por el Instituto Americano de Arquitectos, es el destino turístico más popular del mundo según Uber, la atracción número 1 de Estados Unidos en la edición 2022 de Travelers’ Choice Best of the Best de Tripadvisor y la atracción número 1 de Nueva York según Lonely Planet y recibe todos los años a más de 4 millones de visitantes de todo el mundo.

Desde 2011, el edificio funciona íntegramente con electricidad eólica renovable y sus numerosos pisos albergan principalmente una variada gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y conseguir entradas para la Observatory Experience en el observatorio, visite esbnyc.com o siga las páginas del edifico en Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

