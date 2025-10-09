El Empire State Building acoge la carrera anual Run-Up, presentada por NYU Langone Health y patrocinada por la Challenged Athletes Foundation

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--El Empire State Building (ESB) acogió la 47.a edición de la Empire State Building Run-Up, presentada por NYU Langone Health y patrocinada por la Challenged Athletes Foundation (CAF). En varias series designadas, más de 200 corredores de todo el mundo subieron a toda velocidad los 1576 escalones del edificio para llegar a la meta situada en el emblemático Observatorio de la planta 86.









“ La Empire State Building Run-Up, la atracción número uno de la ciudad de Nueva York, es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida y un logro significativo para atletas de todos los niveles de todo el mundo”, comentó Tony Malkin, presidente y director ejecutivo de Empire State Realty Trust. “ Felicitamos a todos los que participaron en esta extraordinaria prueba de resistencia”.

Fabio Ruga, de San Siro (Italia), se impuso en la categoría élite masculina con un tiempo de 10:47, seguido de Wai Ching Soh, de Kuala Lumpur, y Ching Chun Lo, de Taoyuan City, FL, quedó en tercera posición.

“ Corrí siete veces en el pasado. Tres veces quedé en tercer lugar, pero este año gané”, explicó Ruga. “ Estoy muy contento y volveré el año que viene”.

Shari Klarfeld, de Plainview, Nueva York, quedó en primer lugar en la categoría femenina élite con un tiempo de 14:07, por delante de Tsz Yau Li, de Hong Kong, en segundo lugar, y Kamila Chomanicova, de Bratislava, que fue tercera.

“ He participado en esta carrera desde 2010, así que esta victoria me parece muy surrealista”, declaró Klarfeld. “ Estoy muy emocionada y feliz de estar aquí”.

En otras categorías de la carrera participaron inquilinos de Empire State Realty Trust, miembros de los medios de comunicación y agentes inmobiliarios de las principales empresas del sector.

NYU Langone Health fue el patrocinador principal por primera vez. Se trata de un sistema de salud totalmente integrado, con siete centros hospitalarios y más de 320 centros de atención ambulatoria, que logra constantemente los mejores resultados para los pacientes gracias a su riguroso enfoque en la calidad, lo que se ha traducido en algunas de las tasas de mortalidad más bajas del país.

La CAF es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar el acceso al deporte y la actividad física para personas de todas las edades con discapacidades físicas permanentes. La CAF volvió a ser el socio benéfico oficial de la ESBRU con una división específica que incluía a atletas con discapacidades físicas permanentes y simpatizantes de la CAF que recaudaron fondos para empoderar vidas a través del deporte.

Por la noche, el Empire State Building iluminó su famosa torre con luces de color púrpura para celebrar la 47.a edición anual de la Run-Up.

Puede descargar imágenes y vídeos en alta resolución aquí. Encontrará más información sobre la Empire State Building Run-Up en internet.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el “Edificio más famoso del mundo”, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), tiene una altura de 1454 pies sobre Midtown Manhattan, desde la base hasta la antena. La remodelación de la “Empire State Building Observatory Experience”, que costó 165 millones de dólares, crea una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un Observatorio rediseñado en la planta 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la planta 86 , el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para disfrutar de toda su experiencia neoyorquina y abarca todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La “Empire State Building Observatory Experience” recibe a millones de visitantes cada año y ha sido clasificada como la atracción número uno de la ciudad de Nueva York por cuarto año consecutivo en los premios Travellers' Choice 2025 de Tripadvisor: Best of the Best Things to Do, “El edificio favorito de Estados Unidos” por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular del mundo por Uber y la atracción número uno de la ciudad de Nueva York en la lista definitiva de viajes de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

