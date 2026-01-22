El emoji que no fue: la historia detrás del giro en la carrera de Jordan Peele 💩🎬

La conocida anécdota de Jordan Peele sobre una oferta para dar voz al emoji de la caca ha vuelto a circular con fuerza en redes sociales, alimentando la idea de que ese episodio cambió por completo el rumbo de su carrera. Sin embargo, los hechos revelan una historia más matizada que el titular viral.

El relato resurgió tras una publicación que sugería que The Emoji Movie fue el detonante que llevó a Peele a abandonar la actuación para enfocarse exclusivamente en la dirección. El propio cineasta ha contado esta historia en varias ocasiones, especialmente en 2018, cuando recibió amplio reconocimiento por Get Out, su debut como director, que obtuvo múltiples nominaciones al Óscar y le valió el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos a mejor director debutante.

Durante su discurso de aceptación, Peele afirmó que la propuesta para interpretar al personaje de “Poop” en The Emoji Movie influyó en su decisión profesional. Según relató, al conocer la oferta decidió reflexionar y, al enterarse al día siguiente de que el papel había sido asignado a Patrick Stewart, expresó su frustración y reafirmó su intención de alejarse de ese tipo de trabajos.

La fuerte diferencia entre la recepción de ambas películas —una duramente criticada y la otra aclamada por la crítica— reforzó la percepción de que Peele había dejado definitivamente la actuación. No obstante, su trayectoria posterior demuestra que no se trató de un abandono total, sino de un cambio en la forma y el tipo de proyectos que decidió aceptar.

Tras rechazar The Emoji Movie, Peele continuó apareciendo en pantalla, incluyendo su participación como narrador en todos los episodios de The Twilight Zone. Aunque muchos asociaron su presencia con un rol creativo detrás de cámaras, su intervención fue, en esencia, un trabajo actoral.

Así, más que un punto final, el episodio del emoji parece haber marcado una redefinición de prioridades en la carrera de Jordan Peele, quien optó por roles selectivos frente a la cámara mientras consolidaba su prestigio como uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.