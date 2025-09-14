El embajador global de ARAMIS, Dwyane Wade, celebra el lanzamiento de una nueva fragancia durante la Semana de la Moda de Nueva York

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--La marca de fragancias masculinas ARAMIS lanzó oficialmente su nueva fragancia Intuition, con el embajador global Dwyane Wade durante la Semana de la Moda de Nueva York.









La celebración comenzó con una experiencia inmersiva en el icónico High Line de Nueva York, donde los invitados exploraron la historia detrás de la fragancia a través del aroma, el sonido y el diseño. Dwyane Wade hizo una aparición personal en el evento interactivo, acompañado por su esposa, la actriz Gabrielle Union.

Luego, en la tarde, Wade participó en una conversación íntima sobre el cuidado personal, las fragancias y la masculinidad moderna en Bloomingdale's, en el local de la 59.th Street. Moderada por Mike Muse, la conversación también contó con la participación de Donato Smith, barbero y amigo de Wade desde hace mucho tiempo. Los clientes más destacados de Bloomingdale's tuvieron la oportunidad de conocer en persona a Dwyane Wade, quien ha pasado de ser uno de los escoltas más exitosos de todos los tiempos a convertirse en un reconocido productor, filántropo, defensor y emprendedor multifacético.

Acerca de ARAMIS

En 1963, ARAMIS fue creada por Estée Lauder, empresaria pionera y visionaria fundadora de su compañía de cosméticos homónima, con el objetivo de ser la colonia masculina más elegante del mundo. Refinada y distintiva, con una masculinidad clásica y una sofisticación que trascendería el tiempo, ARAMIS fue la primera fragancia masculina de prestigio en venderse en grandes tiendas de todo el mundo y rápidamente se convirtió en líder de la industria en fragancias y productos de cuidado personal masculinos. Hoy, ARAMIS Fragrance se revitaliza y se reinventa para una nueva generación.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, y es un administrador de marcas de lujo y prestigio a nivel mundial. Los productos de la compañía se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas que incluyen: Estée Lauder, ARAMIS, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM (que incluye The Ordinary y NIOD) y BALMAIN Beauty.

