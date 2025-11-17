El Ejército de EEUU está listo para actuar en Venezuela, dice Dan Driscoll 

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están listas para intervenir en Venezuela, según declaraciones oficiales realizadas recientemente.

Esta afirmación, que utiliza como frase clave “Fuerzas Armadas de EEUU listas para intervenir en Venezuela”, se produce en medio de la crisis política y social venezolana y mientras crecen las tensiones internacionales sobre posibles soluciones al conflicto.

Funcionarios militares estadounidenses comentaron al canal CNN que sus tropas están “preparadas, si se les pide”, para actuar en Venezuela bajo órdenes del presidente.

Esta postura vuelve a poner el foco en el papel que podría jugar EEUU en la región y en los posibles escenarios de intervención militar, que hace años son motivo de debate entre la comunidad internacional.

“El presidente y el secretario de la Guerra han dedicado mucho tiempo a pensar qué es lo mejor que pueden hacer por el pueblo estadounidense. Y puedo hablar desde la perspectiva del Ejército, y es que tenemos mucho entrenamiento en esa parte del mundo. Estamos reactivando nuestra escuela de selva en Panamá. Estaríamos listos para actuar en lo que el presidente y el secretario de la Guerra necesiten”, dijo el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

Contexto geopolítico y posibles consecuencias de una intervención

Venezuela atraviesa años de profunda crisis social, económica y política que han generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos y naciones latinoamericanas.

La afirmación de que las Fuerzas Armadas de EEUU se encuentran listas para intervenir abre la puerta a varias hipótesis: desde una operación limitada hasta una intervención más amplia, con consecuencias inciertas para la estabilidad regional.

Expertos advierten que cualquier acción militar podría provocar reacciones de países aliados de Venezuela, como Rusia y China, además de impactar en los flujos migratorios y en la seguridad de la zona.

La situación recuerda episodios anteriores de intervención en América Latina, generando debates sobre soberanía y derechos humanos.