El ejercicio de matemáticas de primer grado que casi nadie puede resolver

La escritora neoyorquina, Helen Rosner a través de su cuenta de Twitter ha compartido una foto de un ejercicio en el que se pide “utilizar dibujos matemáticos para igualar las imágenes”.

Rosner contó que ella le envió la imagen a un amigo suyo que se graduó del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y que ninguno de los dos tenía la menor idea de cómo se debía resolver el problema.

My friend just sent me this pic of his 1st grader’s math workbook and neither he nor I have even the tiniest clue what the kid is supposed to do here pic.twitter.com/Xz2wP6P9j1

— Helen R. (@hels) October 6, 2020