El Ecolab Watermark™ Study de 2025 revela el impacto oculto de la inteligencia artificial

Nuevos hallazgos relacionan el rápido crecimiento de la IA con nuevas oportunidades de negocio y la seguridad hídrica mundial.

ST. PAUL, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--Ecolab, el líder mundial en sostenibilidad que ofrece soluciones y servicios relacionados con el agua, anunció hoy los resultados de Ecolab Watermark™ Study, su tercer estudio anual, que informa sobre la gestión del agua en todo el mundo. La investigación de este año destaca la conexión del agua con las tendencias globales actuales, incluidas las nuevas oportunidades de negocio derivadas del rápido crecimiento de la inteligencia artificial (IA) y la preocupación de los consumidores por su impacto en los recursos naturales vitales.





Según el Watermark Study, la mayoría de los consumidores de quince países comprenden las necesidades energéticas de la IA, pero son muchos menos los que reconocen el impacto oculto que esta tiene, es decir, la cantidad de agua necesaria para fabricar tecnología de IA y operar centros de datos. En Estados Unidos, solo el 46% de los consumidores reconoce el uso de agua en las operaciones de IA, frente al 55% que reconoce el uso de energía. En otras regiones, como Asia Pacífico y América Latina, la diferencia es aún más pronunciada.

“Para 2050, la población mundial habrá aumentado casi un 30% y se necesitará un 47% más de energía. La demanda de agua seguirá aumentando, pero para 2030, el mundo ya se enfrentará a un déficit hídrico previsto del 56%”, comentó Christophe Beck, presidente y director ejecutivo de Ecolab. “El auge de la inteligencia artificial está contribuyendo a configurar este futuro, liberando el potencial para el crecimiento de nuevos negocios y la innovación transformadora. Al mismo tiempo, cada semana se abre un nuevo centro de datos y cada mes se pone en marcha una nueva fábrica. Si bien podemos generar más energía para estas instalaciones, no podemos crear más de nuestro recurso más vital: el agua”.

En la actualidad, solo se reutiliza el 20% de las aguas residuales industriales y menos del 10% en la industria microelectrónica. Consideramos que las aguas residuales son un defecto de la ingeniería y una oportunidad perdida como motor del crecimiento empresarial. En Ecolab, creemos que la solución al desafío de los recursos de IA reside en sí misma. Al aplicar la IA al análisis de datos, al monitoreo en tiempo real y los ajustes de temperatura, creemos que los sistemas de gestión del agua industrial pueden proporcionar centros de datos que utilicen menos agua que un lavado de coches”.

El Watermark Study revela que la mayoría de los consumidores están de acuerdo en que las empresas deben invertir en tecnologías e infraestructura que mitiguen el impacto de la IA en los recursos naturales. Otro de los hallazgos del estudio fue una brecha de confianza oculta: los consumidores dudan de que las empresas gestionen de manera responsable su consumo de agua. De hecho, la mayoría cree que la gestión inteligente del agua, como su reutilización o reciclaje, debería ser una prioridad para las empresas a fin de ayudar a abordar la escasez de agua. Sin embargo, no creen que las empresas y los gobiernos estén utilizando estas estrategias en sus operaciones diarias. La confianza es especialmente baja en Estados Unidos (43% y 42%), Europa (44% y 41%), Asia Pacífico (48% y 48%) y América Latina (48% y 46%).

“Los consumidores de todo el mundo reconocen que la gestión inteligente del agua es esencial para un futuro resiliente, y esperan que las empresas lideren el camino con tecnologías transformadoras y acciones transparentes para hacerla realidad”, señaló Emilio Tenuta, director de sostenibilidad de Ecolab. “Las empresas tienen la oportunidad de aprovechar el poder de la inteligencia artificial y ofrecer soluciones hídricas orientadas al impacto que satisfagan las necesidades de las comunidades locales, al tiempo que impulsan la innovación y el crecimiento empresarial”.

El Watermark Study también analizó más detenidamente la percepción de los consumidores sobre los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el agua y la disponibilidad de agua en todo el mundo. Aunque la preocupación por la escasez de agua sigue siendo elevada, los consumidores se muestran optimistas y creen que es posible hacer frente a este reto.

El Ecolab Watermark Study se llevó a cabo en colaboración con Morning Consult en marzo de 2025. Los encuestados procedían de una muestra de la población adulta general de las regiones de Asia Pacífico, China, Europa, América Latina, India/Oriente Medio/África y Estados Unidos. El estudio en línea incluyó una selección de países de cada región para ofrecer una visión global de la gestión del agua en los lugares donde es más importante.

Para consultar las tendencias globales completas y los resultados específicos de cada país, visite el panel interactivo en watermark.ecolab.com.

Acerca de Ecolab:

Ecolab (NYSE: ECL), un socio de confianza para millones de clientes, es un referente mundial en sostenibilidad que ofrece soluciones y servicios relacionados con el agua, la higiene y la prevención de infecciones que protegen a las personas y los recursos vitales para la vida. Con un historial de un siglo dedicado a la innovación, Ecolab registra ventas anuales de 16 000 millones de dólares, emplea a más de 48 000 colaboradores y opera en más de 170 países de todo el mundo. La empresa ofrece soluciones integrales con base científica, conocimientos basados en datos y un servicio de primera clase para mejorar la seguridad alimentaria, mantener entornos limpios y seguros y optimizar el uso del agua y la energía. Las soluciones innovadoras de Ecolab mejoran la eficiencia operativa y la sostenibilidad de los clientes en los mercados de la alimentación, la atención sanitaria, la alta tecnología, las ciencias biológicas, la hostelería y la industria. www.ecolab.com

