El Dr. Mike Durkin Asume el Cargo de Vicepresidente de la Junta Directiva de la Patient Safety Movement Foundation

Durkin servirá junto al presidente, el Dr. Michael A.E. Ramsay, para ayudar a la organización a lograr el objetivo de cero muertes evitables por errores médicos para 2030





IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–La Patient Safety Movement Foundation (PSMF), organización mundial sin fines de lucro con la misión de lograr cero muertes de pacientes prevenibles para 2030, ha designado a Mike Durkin, OBE, MBBS, FRCA, FRCP, DSc para servir como vicepresidente de la junta directiva. El Dr. Durkin trabajará junto con el presidente Michael A.E. Ramsay, MD, FRCA para brindar orientación y apoyo estratégico del objetivo de la organización de crear sistemas de atención médica más seguros y confiables.

“El Dr. Durkin ha sido un miembro invaluable de la junta directiva de la Patient Safety Movement Foundation desde que se unió en 2018, y nos complace que haya aceptado este rol de liderazgo”, comentó el Dr. Ramsay. “Su experiencia al frente del Programa Nacional de Mejora de la Seguridad del Paciente (National Patient Safety Improvement Programme) para el Servicio Nacional de Salud (National Health Service, NHS) de Inglaterra y su trabajo con el desarrollo internacional de los sistemas de seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud lo convierten en un candidato ideal para ayudar a liderar nuestra organización mientras seguimos creciendo a nivel mundial.”.

Durkin aporta 30 años de experiencia en gestión médica y liderazgo a su puesto en PSMF. Actualmente ocupa puestos como profesor visitante y asesor principal sobre políticas de seguridad del paciente y liderazgo del Patient Safety Translational Research Centre (Centro de Investigación Traslacional de Seguridad del Paciente) del NIHR en el Institute of Global Health Innovation (Instituto de Innovación en Salud Global) del Imperial College de Londres y como director asociado no ejecutivo en NHS Resolution. De 2012 a 2017, se desempeñó como director nacional de seguridad del paciente para el NHS de Inglaterra. Antes de estos puestos, ocupó cargos de asistente, investigación y enseñanza en anestesia cardiovascular y cuidados intensivos en las universidades de Londres, Yale y Bristol. Se desempeñó como director médico ejecutivo en Gloucestershire Royal Hospital y ocupó sucesivos puestos de director médico ejecutivo para las autoridades sanitarias estratégicas de Inglaterra, y culminó como director médico del NHS para el sur de Inglaterra, que apoya a una población de 16 millones de personas, antes de convertirse en director nacional en 2012. Su pasión por la seguridad del paciente lo llevó a formar la Junta Asesora de Berwick en 2013 para asesorar sobre la creación de condiciones para mejorar la seguridad de los pacientes en Inglaterra. En 2015, el secretario de estado de salud le encargó la presidencia de un grupo asesor de expertos que condujo al establecimiento de la rama de Investigación de seguridad sanitaria. También encabezó el desarrollo de las Ministerial Inter-Governmental Summits (Cumbres Ministeriales Intergubernamentales sobre Seguridad del Paciente) celebradas en el Reino Unido (2016), Alemania (2017), Japón (2018) y Arabia Saudita (2019).

“Es un honor ser designado vicepresidente de la junta directiva de la Patient Safety Movement Foundation”, afirma Durkin. “Con el reciente lanzamiento de nuestro nuevo modelo de compromiso y en medio de una pandemia global, creo que la industria de la salud en todo el mundo está lista y preparada para el cambio y espero trabajar junto con el equipo de liderazgo para promover nuestra misión compartida”.

Durkin fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico (Order of the British Empire, OBE) por Su Majestad la Reina por sus servicios a la seguridad del paciente y en 2018 fue seleccionado como miembro inaugural de la (International Academy of Safety and Quality) Academia Internacional de Seguridad y Calidad. Durkin tiene un doctorado honorario de la Universidad del Oeste de Inglaterra y fue galardonado con el más alto galardón del Royal College of Physicians of London por su servicio a la seguridad del paciente, su beca honoraria en 2017. Es presidente de la junta directiva del NICE National Clinical Guideline Center y es miembro de varios consejos consultivos nacionales e internacionales de investigación, políticas y seguridad del paciente.

Para obtener más información sobre la Patient Safety Movement Foundation y su equipo de liderazgo, visite https://patientsafetymovement.org/about/

Acerca de la Patient Safety Movement Foundation: Cada año, más de 200 000 personas mueren innecesariamente en hospitales de los Estados Unidos. A nivel mundial, 4,8 millones de vidas se pierden de manera similar. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) es una organización mundial sin fines de lucro enfocada en la misión de erradicar las muertes evitables por errores hospitalarios. La PSMF reúne de manera única a pacientes y a defensores de pacientes, proveedores de atención médica, empresas de tecnología médica, entes gubernamentales, empleadores y pagadores privados bajo la misma causa. Desde las soluciones ejecutables para la seguridad de los pacientes y el Open Data Pledge (Compromiso de datos abiertos) industrial hasta la World Patient Safety, Science & Technology Summit (Cumbre mundial de seguridad de los pacientes, ciencia y tecnología) y más, la PSMF no dejará de luchar hasta que alcance cero muertes evitables. Para obtener más información, visite patientsafetymovement.org y siga a PSMF en Linkedin, Twitter, Instagram y Facebook.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación

Leslie Licano, Beyond Fifteen Communications, Inc.



psmf@beyondfifteen.com | (949) 733-8679 int.101