El Dr. Luis Macías presentará avances en cirugía estética submandibular en la NAAM6 en Oslo

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--El Dr. Luis Macías, cirujano plástico doblemente certificado y fundador de Aesthetic MdR, presentará su última investigación revisada por pares sobre resección estética de la glándula submandibular en la 6.ª Reunión Noruego-Americana de Cirugía Estética (6th Norwegian American Aesthetic Surgery Meeting, NAAM6), el 24 y 25 de octubre de 2025, en Oslo, Noruega.





Aspectos destacados de la presentación

En la NAAM6, el Dr. Macías ofrecerá una conferencia basada en su reciente publicación en el Aesthetic Surgery Journal Aesthetic Submandibular Gland Resection: A Review of Techniques, Outcomes, and Complications (Resección estética de la glándula submandibular: revisión de técnicas, resultados y complicaciones). La presentación explorará lo siguiente:

Indicaciones y selección de pacientes para la resección de la glándula submandibular en casos estéticos

para la resección de la glándula submandibular en casos estéticos Consideraciones técnicas , incluida la colocación de la incisión y las medidas de seguridad intraoperatorias

, incluida la colocación de la incisión y las medidas de seguridad intraoperatorias Resultados del paciente y manejo de complicaciones , con datos extraídos directamente de la evidencia clínica publicada

, con datos extraídos directamente de la evidencia clínica publicada Mejores prácticas para integrar la resección de glándulas en planes integrales de rejuvenecimiento de la parte inferior del rostro

En el estudio, el Dr. Macías y coautores señalan: “Cuando la resección de la glándula submandibular se realiza con una técnica meticulosa, esta puede mejorar significativamente el contorno facial inferior con una baja tasa de complicaciones, ofreciendo a los pacientes tanto seguridad funcional como refinamiento estético”.

Esta sesión basada en evidencia está diseñada para brindar a los cirujanos orientación práctica para mejorar la estética de la parte inferior del rostro manteniendo la seguridad del paciente.

Perfil del orador

El Dr. Luis Macías es un reconocido líder en cirugía plástica estética; su experiencia abarca el rejuvenecimiento facial, la rinoplastia y el contorno corporal. A través de Aesthetic MdR, su consultorio en Marina del Rey, el médico combina técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas avanzadas con una atención centrada en el paciente. Su liderazgo dentro de The Aesthetic Society, su investigación continua y sus conferencias internacionales contribuyen a establecer estándares más altos en cirugía estética a nivel mundial.

Acerca de la NAAM6

La Reunión Noruego-Americana de Cirugía Estética (NAAM), organizada por la Norwegian Society for Aesthetic Plastic Surgery (NSAPS) y avalada por la American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), es un simposio internacional bienal que reúne a expertos en cirugía plástica estética. Desde su lanzamiento en 2015, la NAAM ha servido como un foro líder para la innovación, la seguridad y la colaboración global.

La NAAM6 tendrá lugar del 24 al 25 de octubre en Oslo, Noruega.

