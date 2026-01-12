El dólar cae estrepitosamente en las reservas globales 

El dólar estadounidense atraviesa una de las mayores crisis en su historia reciente, evidenciada por la significativa caída de reservas del dólar a nivel internacional.

Según informes recientes, la proporción de reservas mundiales en dólares llegó a su punto más bajo en décadas, encendiendo alertas en los mercados y entre los principales organismos financieros.

La caída de reservas del dólar responde tanto a decisiones de bancos centrales de varios países como a un contexto de tensiones económicas y geopolíticas.

El dólar históricamente ha sido la principal moneda de reserva, pero nuevas estrategias están diversificando los activos globales, favoreciendo monedas alternativas como el euro, el yuan chino y otras.



Factores detrás de la caída histórica

El reciente declive puede atribuirse a factores como políticas de sanciones económicas lideradas por Estados Unidos, así como la búsqueda de países emergentes por mayor autonomía financiera.

De acuerdo con agencias, el dólar representa actualmente solo el 58 % de las reservas mundiales, frente al 73 % a finales del siglo pasado.

A eso se suman nuevas alianzas financieras, como los acuerdos entre países del BRICS, que buscan impulsar sus monedas nacionales en transacciones internacionales.

Esto recalca un cambio estratégico en el uso del dólar como activo seguro y predominante. El fenómeno también se observa en América Latina y Centroamérica, regiones que evalúan alternativas al dólar ante la volatilidad cambiante del panorama financiero global.