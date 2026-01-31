El documental de Melania Trump fue un fracaso total: $75 millones invertidos y solo una entrada vendida 

Un reciente estreno en el cine estadounidense ha sorprendido al mundo del entretenimiento. El fracaso del documental de Melania Trump se convirtió en uno de los mayores fiascos de la industria, luego de que solo una entrada fuera vendida a pesar de los $75 millones invertidos en su producción.

El documental, titulado “The Trophy Wife”, pretendía ofrecer una visión íntima sobre la vida de la primera dama Melania Trump.

Mientras los productores esperaban captar la atención internacional por el interés en la figura política y social, la respuesta del público estuvo muy lejos de lo esperado.

¿Por qué fracasó el documental?

Especialistas del sector consideran que el bajo nivel de promoción, el desencanto generado por la figura de Melania Trump y la saturación de documentales políticos en el mercado estadounidense fueron factores clave para el resultado adverso en taquilla.

La cinta, estrenada en varios cines, solo logró vender un boleto, hecho confirmado por diversos medios internacionales.

Además, algunos expertos argumentan que la falta de una narrativa fresca o un enfoque innovador sobre la vida de la primera dama pudo influir en la indiferencia del público.

Casos como este, aunque poco frecuentes, demuestran el riesgo existente al invertir grandes sumas en producciones sin una base de audiencia clara.