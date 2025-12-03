El diseñador conceptual sénior de Halo Infinite y Elysium Ben Mauro lanza HUXLEY: The Oracle - la precuela de ciencia ficción debuta como nuevo lanzamiento n.° 1 de Amazon

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Ben Mauro, prestigioso artista conceptual y creador de mundos (Halo Infinite, Call of Duty, Elysium y The Predator), anunció hoy el lanzamiento en EE. UU. de HUXLEY: The Oracle. El libro, que es la precuela narrativa del universo en expansión HUXLEY de Mauro, ya ha alcanzado el puesto n.° 1 en los lanzamientos nuevos de arte conceptual de Amazon basado únicamente en los pedidos anticipados.









HUXLEY: The Oracle se aleja del formato de novela gráfica del primer libro y adopta un formato de libro de arte narrativo inmersivo que abarca ilustraciones cinematográficas a toda página junto con la narración. Mediante el uso de un formato familiar para los lectores como el de Tales from the Loop de Simon Stålenhag, el libro posiciona a la creación de mundos en primer lugar, brindando una introducción atmosférica a gran escala del mundo de HUXLEY que se adapta a la historia nueva.

HUXLEY: The Oracle reúne a un equipo ideal de pesos pesados de la industria para dar vida al desolado mundo gobernado por máquinas. El libro incluye más de 100 ilustraciones de colaboradores como Syama Pedersen (director de Warhammer 40k‘ Astartes’), Steve Chinhsuan Wang (Gears of War 5), Nikolas Gekko (Halo Infinite, Destiny 2) y la obra artística del propio Mauro.

“Nos encargamos de hacer las ilustraciones de The Oracle con la misma narrativa y fidelidad visual vista en los juegos AAA y películas taquilleras”, manifestó Mauro. “Esta precuela prepara el escenario para los eventos de la novela gráfica original HUXLEY y marca el inicio de una épica historia bélica en dos partes”.

Publicado en sociedad con Thames & Hudson y Read Only Memory, líderes mundiales de publicaciones de cultura visual, The Oracle marca un hito importante en la expansión permanente del universo HUXLEY. Ambientado décadas antes de la escala de tiempo original de HUXLEY, The Oracle sigue a Max, un soldado de élite de Ronin que atraviesa un mundo gobernado por el Imperio Oracle durante el apogeo de su poder. Mientras la Guerras de la IA escalan en un planeta desierto, Max descubre una conspiración que amenaza con fracturar los mismísimos cimientos de su mundo.

HUXLEY: The Oracle ya se envía a todo el mundo

Amazon (edición estándar):

https://www.thamesandhudsonusa.com/books/huxley-the-oracle-hardcover

Ediciones de lujo:

https://readonlymemory.com/products/the-oracle

Acerca de HUXLEY

HUXLEY es un universo de ciencia ficción postapocalíptico ambientado en un futuro lejano en el planeta FURY-7, donde máquinas antiguas, imperios renegados de la IA y supervivientes humanos convergen en una lucha mítica a gran escala. Creado por Ben Mauro, HUXLEY abarca ilustraciones de primera categoría, ficción narrativa y expansión transmedia futura en animación, juegos y coleccionables. Para obtener más información, visite www.huxleysaga.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Ben Mauro



benmauro@huxleysaga.com

www.huxleysaga.com