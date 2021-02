El director médico de National Research Institute, el Dr. Mark Leibowitz, comparte su experiencia como investigador principal de los ensayos para la vacuna contra el COVID-19

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–National Research Institute (NRI) ha participado en la inscripción de múltiples ensayos de vacunas contra el COVID-19, dos de los cuales han sido dirigidos por el director médico del NRI, el Dr. Mark Leibowitz, como investigador principal. El Dr. Leibowitz tiene más de 25 años de experiencia en investigación y ha participado en aproximadamente 500 estudios de la fase I-IV en una variedad de indicaciones. Como investigador principal de los estudios recientes sobre la vacuna contra el COVD-19, el Dr. Leibowitz responde a las preguntas frecuentes y comparte su opinión experta sobre la investigación, la seguridad y los beneficios de las vacunas.

¿Qué puede usted compartir sobre su experiencia como investigador principal de los ensayos de la vacuna contra el COVID-19?

Ha sido bastante interesante y emocionante porque con la mayoría de los estudios en los que he estado involucrado, realmente no se sabe si un fármaco va a ser aprobado o no durante muchos meses o años, principalmente años. Por lo tanto, esta es una situación muy inusual en la que se sabe en un período muy corto. Actualmente esta es una gran crisis de salud y poder llevar estos fármacos al mercado y salvar vidas en tiempo real verdaderamente marca una gran diferencia.

¿Por qué se están desarrollando varios tipos de vacunas?

Algunas empresas están buscando utilizar tecnologías más antiguas para las vacunas. Las vacunas más nuevas que involucran ARN mensajero se desarrollaron inicialmente para otras indicaciones virales, ninguna se ha comercializado para esas otras indicaciones, pero las compañías pensaron que ese tipo de plataforma funcionaría bien. Permite un desarrollo más rápido y un aumento de las producciones, lo que definitivamente representa ventajas.

¿Qué puede esperar alguien después de recibir la vacuna?

Las vacunas, que actualmente están disponibles bajo autorización de uso de emergencia, son muy bien toleradas. No es raro sentir algo de dolor en el lugar de la inyección. Otros posibles síntomas incluyen aquellos similares a los de la gripe. Algunas personas notarán que después de la segunda vacuna, los síntomas pueden ser más prominentes, pero nuevamente, generalmente de corta duración, lo que significa que se recuperan rápidamente. En la mayoría de los casos, son síntomas para los que las personas pueden tomar algunos analgésicos de venta libre y así controlar cualquier malestar.

¿Usted recibirá la vacuna?

De hecho, ya recibí mi primera dosis. La mayoría de los médicos que conozco también está recibiendo la vacuna. Creo que es fundamental para nosotros alcanzar lo que llaman inmunidad colectiva, lo que significa que la población estaría protegida en general. Creo que vale la pena recibir la vacuna y animo a la gente a que la reciba, ya que ha demostrado ser muy eficaz y, en última instancia, ayudará a todos.

Acerca de National Research Institute

La misión de National Research Institute es brindar acceso a terapias innovadoras y dar esperanza a nuestra comunidad a través de la investigación clínica. Nuestra organización multidisciplinaria y multicultural garantiza el máximo compromiso con la atención, la seguridad y el bienestar de los pacientes. Ubicado en Los Ángeles, Huntington Park, Panorama City y Santa Ana, el NRI ha realizado ensayos clínicos durante más de 30 años. Nuestros pacientes se han beneficiado de participar en el avance de los medicamentos que salvan vidas, muchos de los cuales ahora están disponibles comercialmente.

