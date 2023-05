El director de sostenibilidad de The LYCRA Company participa en un debate en la reunión anual de la «Conscious Fashion and Lifestyle Network» de las Naciones Unidas

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras en tecnología y fibras para las industrias de la confección y el cuidado personal, acaba de anunciar que es uno de los socios patrocinadores de la Reunión Anual de la «United Nations Conscious Fashion and Lifestyle Network» (Red de Moda y Estilo de Vida Conscientes de las Naciones Unidas), que se celebrará el 1 de junio. El director de sostenibilidad de la empresa, Jean Hegedus, participará como ponente en la cita que tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, y que reunirá a medios de comunicación, partes interesadas del sector y representantes de las Naciones Unidas para poner de relieve las acciones, soluciones y progresos de los sectores de la moda y el estilo de vida en el conocimiento y consolidación del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.





Hegedus participará en un debate titulado «Industria, innovación e infraestructuras: Diseñando un futuro mejor» en apoyo del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número nueve. En su intervención, Hegedus destacará la colaboración previamente anunciada de The LYCRA Company con Qore® para utilizar su producto QIRA® con el fin de reducir de forma significativa la huella de carbono de la fibra LYCRA® hasta en un 44 %*.

QIRA®, que se elabora con distintos tipos de maíz, es un componente clave para la fabricación de la fibra LYCRA® de origen biológico. Con un 70 % de contenido renovable, esta nueva fibra puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, como trajes de baño, vaqueros y pañales.

«The LYCRA Company se compromete a ofrecer soluciones que ayuden al cliente a reducir su huella y apoyar sus objetivos de sostenibilidad», declaró Hegedus. «Nuestra colaboración con Qore® nos permite abordar la descarbonización a una escala y velocidad que resultan imprescindibles».

La fibra renovable LYCRA® con QIRA® ofrecerá una funcionalidad equivalente y cumplirá las mismas normas de rendimiento que la fibra tradicional. Por consiguiente, las fábricas, las marcas y los minoristas estarán encantados de no tener que modificar los procesos, los patrones de las prendas o los tejidos.

«Estamos muy contentos de recibir de nuevo a Jean Hegedus en nuestra segunda reunión anual», declaró Kerry Bannigan, directora ejecutiva de Fashion Impact Fund. «Como miembro de la Conscious Fashion and Lifestyle Network de las Naciones Unidas, The LYCRA Company ha demostrado su compromiso por forjar un camino hacia un futuro más sostenible, y el trabajo de colaboración que está llevando a cabo con socios de la industria ayuda a que el sector avance progresivamente hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

