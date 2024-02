El día que Elmo desató una ola de catarsis digital con una simple pregunta sobre el bienestar emocional

La icónica figura de Plaza Sésamo, Elmo, decidió traspasar las fronteras de la pantalla y adentrarse en el mundo digital con una pregunta que resonaría en los corazones de millones. “¿Cómo está todo el mundo?”, indagó en su cuenta de X.

Lo que parecía una inocente inquietud de un muñeco pelirrojo pronto se convirtió en un fenómeno que desencadenó una avalancha de confesiones y desahogos emocionales por parte de usuarios de todas partes del mundo. Con más de 200 millones de reproducciones, el mensaje de Elmo se transformó en una plataforma de catarsis digital.

Elmo is just checking in! How is everybody doing?

Ante este abrumador impacto, Elmo no dudó en expresar su gratitud, respondiendo con un contundente: “¡Guau! ¡Elmo se alegra de haber preguntado! Elmo aprendió que es importante preguntar a un amigo cómo le va. Elmo volverá pronto, amigos. Elmo los quiere. #BienestarEmocional”, compartió.

Incluso personalidades destacadas como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la NASA, se unieron al diálogo. El mandatario estadounidense reconoció la relevancia del mensaje de Elmo, compartiendo su apoyo a la iniciativa de cuidar la salud mental. “Nuestro amigo Elmo tiene razón: Tenemos que estar ahí los unos para los otros”, expresó Biden.

I know how hard it is some days to sweep the clouds away and get to sunnier days.

Our friend Elmo is right: We have to be there for each other, offer our help to a neighbor in need, and above all else, ask for help when we need it.

Even though it's hard, you're never alone. https://t.co/ffMJekbowo

— President Biden (@POTUS) January 31, 2024