El Departamento de Justicia ha publicado menos del 1% de los archivos de Epstein 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció recientemente que ha publicado menos del 1 % de los archivos de Epstein, el controvertido caso que involucra tráfico y abuso sexual de menores por parte del fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Esta revelación ha intensificado la presión pública para que se transparente toda la información vincula a la red de abusos y que ha salpicado al actual presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

El pasado lunes, según fuentes oficiales, se supo que de los más de 2 millones de documentos recopilados durante la investigación, sólo una mínima fracción se ha hecho pública.

El tema de los archivos de Epstein ha generado gran inquietud tanto en la opinión pública como en organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, que exigen conocer la totalidad de los nombres y la magnitud de la red de complicidades.



Controversia por la falta de transparencia en el caso Epstein

La falta de revelación completa de los archivos de Epstein plantea dudas sobre los motivos detrás de la limitada publicación.

Muchos analistas sugieren que podría existir interés en proteger a figuras públicas, mientras que otros argumentan que la investigación sigue activa y la publicación completa podría entorpecer futuros procesos judiciales.

La presión de los medios y las organizaciones ciudadanas continúa siendo fuerte para que el Departamento de Justicia aclare su postura.

En Latinoamérica, el caso Epstein ha sido seguido de cerca por sus implicaciones internacionales y por la importancia de sentar precedentes en la lucha contra redes de tráfico y abuso sexual.