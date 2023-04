El Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. selecciona a T‑Mobile como proveedor principal de servicio móvil hasta 2032

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS):





Cuáles son las novedades: tras un largo proceso de evaluación, el Departamento de Asuntos de Veteranos (o VA) de EE. UU. seleccionó a T‑Mobile como su principal proveedor de servicio móvil extendiendo así la colaboración de T‑Mobile con VA otros nueve años.

Por qué es importante: el VA opera el sistema de atención médica integrado más grande del país y ofrece acceso a servicios médicos a millones de veteranos.

Para quiénes es importante: para los prestadores de servicios médicos y el personal de apoyo de todos los hospitales del VA y para los veteranos a quienes prestan servicio, además de organizaciones gubernamentales y empresariales que trabajan con el VA.

El Departamento de Asuntos de Veteranos (o VA) de EE. UU. seleccionó a T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) como su principal proveedor de servicio móvil con el nuevo compromiso de ampliar la atención médica para los veteranos a lo largo del país.

Como parte del acuerdo, T‑Mobile instalará aproximadamente 50,000 líneas móviles para profesionales de atención médica del VA, incluidos médicos, enfermeros, trabajadores sociales y personal de centros telefónicos para situaciones de crisis, para que puedan mantenerse conectados con los millones de veteranos a quienes prestan servicio. El contrato también incluye acceso a Internet 5G de T‑Mobile (con acceso móvil fijo) para banda ancha en las clínicas comunitarias de atención ambulatoria (o CBOC) del VA, que ofrecen atención médica primaria y de salud mental en áreas rurales.

Como proveedor principal de servicio móvil del VA, T‑Mobile será el vínculo entre los prestadores de servicios médicos del VA y los veteranos, posibilitando apoyo médico esencial como consultas de telesalud y la supervisión de pacientes en forma remota. Un tercio de los veteranos que depende del VA para su atención médica, hace uso de las consultas de telesalud. Y los dispositivos médicos conectados, como monitores remotos de pacientes, ayudan con el tratamiento, el monitoreo y el diagnóstico de ciertas afecciones médicas.

“Es un honor para T‑Mobile poder continuar nuestro trabajo con el Departamento de Asuntos de Veteranos, lo cual nos permite demostrar nuestro compromiso compartido hacia los valientes hombres y mujeres que han prestado o prestan actualmente sus servicios a nuestro país”, señala Callie Field, presidenta de T‑Mobile Business Group. “El mundo de la atención médica y, en realidad, de las conexiones en 5G, va a evolucionar enormemente en la próxima década, así que nos entusiasma muchísimo sumarnos a este recorrido hacia la innovación junto al VA”.

T-Mobile ha trabajado junto al VA desde 2018 para mantener a millones de veteranos conectados con recursos de atención médica. En el futuro, T‑Mobile y el VA continuarán colaborando juntos para implementar tecnologías emergentes, como una instalación de red 5G de T-Mobile personalizada para el Sistema de atención médica de Asuntos de Veteranos de Miami.

Para obtener más información sobre T‑Mobile y su compromiso de apoyo a los veteranos, visita: https://es.t-mobile.com/responsibility/community/military.

Acerca de T-Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para más información, visita: https://es.t-mobile.com.

