El delfín más querido de Irlanda reaparece y las redes se emocionan

Fungie, el delfín de nariz botella más querido de Irlanda reapareció y las redes han expresado su emoción luego de los temores de que no volviera.

El delfín que vive en el puerto de Dingle desapareció por unos días, generando conmoción en Irlanda porque se trata de una de las criaturas más queridas del país.

Fungie, no había sido visto durante dos días, lo que provocó que varios barcos registrarán el área del puerto en su búsqueda.

Al no encontrarlo, los protectores del animal anunciaron en sus redes sociales que habían perdido al mejor amigo de Irlanda.

Jeannine Masset y Rudi Shamart, escribieron: ‘Todos seguimos esperando un milagro, pero la bahía se siente realmente vacía sin él’.

Hace unas horas el delfín fue visto en el puerto y los ciudadanos han expresado su emoción por ver de nuevo al animal.

“Nos acabamos de enterar de que Fungie fue visto esta mañana y eta noche por el capitán Paul Hand cuando salió temprano esta mañana y regresó tarde esta noche”, informaron.

GOOD NEWS

Skipper Paul Hand reports seeing Fungie alongside his boat Ronan Finbarr this morning and again this evening #fungie #dingle #WildAtlanticWay pic.twitter.com/FvNrHd3BvK

— The Skipper (@SkipperEditor) October 15, 2020