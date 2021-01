El Consejo del condado de Nottinghamshire renueva el acuerdo de soporte con Rimini Street para sus aplicaciones SAP de misión crítica

La Autoridad Local del Reino Unido sigue confiando en el soporte ultrarreceptivo de la empresa para garantizar la confiabilidad de sus sistemas SAP utilizados para ejecutar servicios públicos esenciales

LAS VEGAS & LONDON–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de soporte externo para productos de software de Oracle y SAP y socio de Salesforce, anunció hoy que el Consejo del condado de Nottinghamshire (NCC) renovó su acuerdo con Rimini Street para el soporte de su SAP ECC 6.0 y software SAP Business Objects. El NCC cambió por primera vez a Rimini Street en 2017, con lo que logró ahorros sustanciales en las tarifas de mantenimiento en los últimos tres años, así como ahorros relacionados con actualizaciones que se evitaron, eficiencia de procesos y soporte de personalización, incluidos sin cargo adicional. En un momento de gran presión en el presupuesto del sector público, NCC renovó su acuerdo con Rimini Street para seguir con estos ahorros esenciales mientras que la autoridad local busca impulsar la eficiencia en sus sistemas administrativos de TI. Además, el NCC tiene la seguridad de que sus sistemas de software serán compatibles por un mínimo garantizado de 15 años desde el momento en que cambiaron al soporte de Rimini Street. Este nivel de soporte le brinda confianza a la organización en que sus aplicaciones empresariales principales se mantendrán sin interrupciones en servicios esenciales como la nómina para empleados y los servicios de protección para niños pequeños.





Prestación de servicios esenciales mientras se reducen los costos de soporte

El Consejo del condado de Nottinghamshire, ubicado en el Reino Unido, atiende a una población de aproximadamente 828 0001 con alrededor de 400 servicios para adultos y niños2. Desde la crisis financiera de 2008, el NCC se ha enfrentado a una presión significativa para reducir los gastos en toda la organización. El Centro de servicios empresariales (Business Services Center, BSC) recortó 56 % los presupuestos y redujo 66 % el número de empleados, mientras continuaba operando sus sistemas clave de gestión empresarial necesarios para desempeñar funciones esenciales como la nómina y la remuneración de los trabajadores sociales que cuidan a los niños. A pesar de estas reducciones, el NCC ha mantenido la gama completa de servicios para adultos y niños que se espera que funcionen.

Debido a los recortes presupuestarios, el BSC adoptó muchos servicios digitales, incluida la automatización, para reducir los puntos de transferencia entre equipos y minimizar el número de personas que participan en las transacciones con los sistemas. Hace cuatro años, el Consejo estableció nuevos objetivos ambiciosos para reducir el gasto dentro del BSC, lo que significó encontrar nuevas formas de ahorrar. El BSC determinó que las significativas tarifas que se pagaban por su soporte y mantenimiento de SAP eran demasiado altas para el valor devuelto, y el NCC estaba insatisfecho con la calidad del servicio proporcionado por el proveedor. Por ejemplo, no había acuerdos de nivel de servicio (SLA) al generar solicitudes de soporte y el equipo tenía que buscar frecuentemente a SAP para obtener una respuesta. El departamento de TI identificó al soporte externo para reducir estos altos costos y eligieron el programa de soporte ultrarreceptivo de Rimini Street.

“Rimini Street ha sido un socio increíblemente fiable y de confianza, que nos ha brindado la seguridad de que nuestras aplicaciones SAP principales son estables, por lo que ahora podemos concentrarnos en apoyar a nuestros colegas de primera línea”, dijo Sarah Stevenson, gerente de grupo del Centro de servicios empresariales del Consejo del condado de Nottinghamshire. “Hay una presión significativa para impulsar la reducción de costos en nuestro presupuesto, y a la vez seguir manteniendo todos nuestros servicios esenciales y encontrar maneras de innovar. Rimini Street comprende la importancia de la calidad del servicio al cliente, que no sólo ofrece ahorros significativos, sino que nos da más tiempo para planificar el futuro sin la presión de tener que seguir una ruta de actualización dirigida por el proveedor.”

Gracias al apoyo del equipo de expertos de Rimini Street, el NCC fue capaz de reducir y redistribuir su personal dedicado a las cuentas por pagar de 20 a siete personas, con lo que logró una tasa de finalización del 96 % para pagar las facturas de los proveedores, incluso durante la pandemia de la COVID-19. El NCC también gestiona la nómina de 35 000 a 38 000 pensionados y paga a sus 7000 empleados, lo que representa una tarea compleja debido a las diferentes formas de pago del personal. Los servicios de asistencia fiscal, legal y normativa de Rimini Street ayudan a garantizar que se lleven a cabo los pagos de gratificaciones a tiempo, los cambios en la tabla de impuestos y las actualizaciones del sistema con interrupción mínima.

Las aplicaciones SAP de NCC apoyan a más de 6000 usuarios que operan en nueve oficinas del condado y en numerosas sucursales, así como en miles de ubicaciones en los hogares a consecuencia de la pandemia. La empresa proporciona regularmente asesoramiento y orientación al NCC sobre el posible efecto de los cambios en sus aplicaciones SAP principales y ejecuta actualizaciones de parches. Anteriormente, esto costaría más de 100 000 GBP al año, ya que el NCC tendría que traer al personal durante el fin de semana para completar la actualización y retirar la aplicación para realizarla. El NCC planea reconstruir su arquitectura y trasladar sus aplicaciones SAP a un centro de datos de Microsoft Azure para garantizar mayor integración de datos entre los sistemas internos y que los empleados tengan acceso constante a la misma información para realizar su trabajo de forma más eficiente.

La confianza de un socio de soporte confiable

El NCC, al igual que con todos los clientes de Rimini Street, se beneficia de un modelo flexible de soporte de software empresarial de primer nivel de la empresa, incluido, su Acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, SLA) líder en la industria que ofrece tiempo de respuesta de 10 minutos en todos los casos críticos de Prioridad 1. A los clientes también se les asigna un Ingeniero de Soporte Primario, respaldado por un equipo de expertos funcionales y técnicos con un promedio de 15 años de experiencia en el sistema de software empresarial específico del cliente.

“El NCC demuestra que las organizaciones del sector público que se enfrentan a demandas para reducir costos y ofrecer servicios esenciales pueden recurrir al soporte externo como una forma de minimizar las interrupciones y redirigir los fondos”, aseguró Gerard Brossard, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Rimini Street. “Hemos podido demostrar al NCC que el cambio a aplicaciones SaaS en la nube no es la única ruta disponible para las organizaciones del sector público a medida que planifican sus futuras estrategias de TI. El negocio de Rimini Street es el soporte, y nuestra única función es ayudar a nuestros clientes a garantizar que sus sistemas estables y de misión crítica rindan al máximo nivel de confiabilidad y disponibilidad”.

Obtenga más información acerca del éxito del Consejo del condado de Nottinghamshire con Rimini Street.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 3,700 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real, ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otros, la duración y el impacto económico, operativo y financiero de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Rimini Street, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los sucesos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; la capacidad y necesidad de Rimini Street de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y la capacidad de Rimini Street de generar flujos de caja a partir de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en las iniciativas de crecimiento de Rimini Street; la suficiencia de Rimini Street de efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con sus requisitos de liquidez; los términos y el impacto de las Acciones preferentes de Serie A pendientes al 13.00 % de Rimini Street; los cambios en impuestos, leyes y regulaciones; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente por Rimini Street, incluidos sus Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de riesgo” del Reporte trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 5 de noviembre de 2020 y actualizado periódicamente mediante los futuros reportes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los reportes trimestrales en el Formulario 10-Q, los reportes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro proporcionan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones a futuro representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

© 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

1 Estimaciones de población del Consejo del condado de Nottinghamshire, 2019: https://www.nottinghamshire.gov.uk/business-community/economic-data/population-estimates

2 Estructura del Consejo del condado de Nottinghamshire: https://www.nottinghamshire.gov.uk/council-and-democracy/council-structure/the-councils-structure

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-8414

mmcglocklin@riministreet.com