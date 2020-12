El conmovedor momento de un abuelito cuando llamó a la policía en Navidad

Italia.- La historia del abuelito de 94 años que llamó a la policía en Navidad porque no tenía con quien intercambiar el brindis ha conmocionado a la opinión pública.

El caso de Fiorenzo ha traspasado las fronteras, destacando que el verdadero significado de Navidad es compartir.

Según el informe de la policía, Fiorenzo de 94 años de edad llamó porque se sentía solo y buscaba con quien llevar a cabo el brindis de Navidad.

‘Estoy solo en casa. No me falta nada; solo necesito una persona con quien intercambiar el brindis navideño’, fueron las palabras que provocaron conmoción.

Los dos agentes no dudaron en darle asistencia la abuelito y acompañarlo por algunos minutos.

Se detalló que el abuelito aprovechó la compañía para contar anécdotas de su suegro Fracesco Sferrazza, quien fue comandante.

Asimismo, se indicó que familiares del anciano realizaron una videollamada enterándose que Fiorenzo se vio obligado a solicitar compañía a la policía.

Pero la historia del abuelito no termina en una noche de Navidad; los dos agentes que le brindaron asistencia regresaron al día siguiente para regalarle una fotografía del momento.

Fiorenzo Malavolti ha 94 anni ed è solo in casa a #Natale. Decide così di chiamare i @_Carabinieri_ per ricevere un po' di calore umano. Una richiesta inusuale, ma accolta con affetto. Grazie alle nostre #ForzedellOrdine, sempre in prima linea per i più deboli. pic.twitter.com/vESxW2t0YN

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) December 25, 2020