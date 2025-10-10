El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte 

La destitución de Dina Boluarte en Perú marca un nuevo episodio en la crisis política que agita al país.

Según informaron medios locales, el Congreso peruano aprobó la destitución de la presidenta, y al cierre de esta nota, su paradero es desconocido, lo que ha encendido las alarmas tanto en el sector político como entre la ciudadanía.

La destitución de Boluarte profundiza la inestabilidad institucional, un fenómeno recurrente en la nación sudamericana durante la última década.

Reacciones ante la destitución y futuro del país

La destitución ha generado una ola de reacciones tanto nacionales como internacionales.

Diversos analistas y líderes de opinión advierten sobre los posibles escenarios que se abren en el país tras la salida de Boluarte, especialmente ante la ausencia de un liderazgo claro y la incertidumbre sobre la sucesión presidencial.

Diversas organizaciones y ciudadanos han exigido garantías de transparencia y respeto al proceso democrático.

En medios internacionales se destaca el impacto de esta decisión en la economía nacional y la posible intensificación de protestas sociales.

La crisis política en Perú, agravada por la destitución de la presidenta, trae ecos de instabilidades anteriores en la región.

La información aún es dinámica y hay expectación sobre si las autoridades anunciarán la ubicación actual de Boluarte y los siguientes pasos constitucionales.