El Committee to Restore Nymox Shareholder Value recuerda a todos los accionistas de Nymox Pharmaceutical que actúen y exijan responsabilidades en la próxima asamblea extraordinaria del 8 de noviembre

Condena la difusión por parte de Nymox de información falsa y engañosa en relación con CRNSV, sus candidatos y la reunión extraordinaria y considera que estas acciones ponen de manifiesto la urgente necesidad de un nuevo liderazgo y una nueva Junta en Nymox

Creemos que los accionistas verán a través de los intentos desesperados y poco profesionales del CEO Averback y la Junta para confundir a los accionistas y evitar la rendición de cuentas a toda costa

Aprecia el importante apoyo que CRNSV recibió de los accionistas de Nymox e insta a todos los accionistas a centrarse en los problemas reales votando HOY a favor de la restauración de Nymox en la tarjeta de apoderado BLANCA

CARSON CITY, Nev. y LONDRES–(BUSINESS WIRE)–El Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. («CRNSV»), con el objetivo de recuperar el valor para los accionistas de Nymox Pharmaceutical Corporation (NYMX-F) (la «Empresa» o «Nymox»), emitió hoy la siguiente declaración que está dirigida a los accionistas de Nymox en la que les recuerda la oportunidad crucial de hacer oír su voz y exigir responsabilidades en la próxima junta especial de accionistas, cuya celebración está prevista para el 8 de noviembre de 2023 (la «Reunión extraordinaria»), que se convoca de conformidad con la Orden del Tribunal Supremo, División Comercial, de la Mancomunidad de las Bahamas (el «Tribunal Supremo de las Bahamas»), presentada el 5 de octubre de 2023 (la «Orden»). En la declaración a los accionistas, CRNSV también responde a ciertas declaraciones falsas y engañosas difundidas por Nymox, concretamente bajo la dirección del CEO Paul Averback («Averback») y los demás consejeros titulares que CRNSV pretende destituir de la Junta directiva (la «Junta») en la próxima reunión extraordinaria. Además, CRNSV anunció que entregó una carta a los accionistas de la Sociedad, con fecha 30 de octubre de 2023, que puede consultarse en el siguiente enlace: https://crnsv.com/documents/Second%20Nymox%20Fight%20Letter-8.pdf





Declaración de CRNSV a los accionistas de Nymox:

«Agradecemos el enorme apoyo que seguimos recibiendo de los accionistas de Nymox. Este es un momento decisivo para nuestra empresa. Como accionistas, colectivamente, se nos ha dado una oportunidad esencial para restaurar Nymox en la próxima Reunión extraordinaria. Con este fin, también nos gustaría destacar que las acciones ‘congeladas’ en virtud de la orden del Tribunal Supremo de Bahamas (que Averback y el director Robison no pueden votar) es similar a una recompra de acciones del 23 % que beneficia a todos los accionistas sin coste de capital para la empresa. A los accionistas les interesa apoyar este cambio. A menos de dos semanas de la Reunión extraordinaria, animamos a los accionistas a que hagan oír su voz y actúen ahora para instalar un nuevo liderazgo y una nueva Junta. Con su apoyo, podemos sentar las bases para que Nymox alcance su pleno potencial de ganancias y ayudar a poner a la empresa de nuevo en el camino correcto para la creación de valor sustancial para los accionistas.

Hemos reunido un equipo de candidatos a directores increíblemente cualificados, con una experiencia sustancial y un conjunto de aptitudes relevantes, dispuestos a servir en todo momento a los mejores intereses de los accionistas. Es importante destacar que, si CRNSV tiene éxito en la Reunión extraordinaria, nuestros candidatos tienen la intención de llenar rápidamente el vacío de liderazgo que la actual Junta ha creado y explorar todas las oportunidades para mejorar e impulsar la creación de valor significativo a largo plazo para los accionistas en Nymox. Como paso inicial fundamental, tenemos previsto contratar, y ya hemos tomado medidas para ello, a asesores profesionales y experimentados, con experiencia demostrada en nuestro sector, para que nos ayuden a analizar las oportunidades de creación de valor, desarrollar planes estratégicos y operativos, mejorar las prácticas de gobierno de la empresa y garantizar que Nymox opere de conformidad con la ley. Un aspecto fundamental de nuestros planes de reestructuración para Nymox es la reevaluación y renegociación de la asociación propuesta anteriormente con AscellaHealth, LLC («AscellaHealth»), que el CEO Averback rechazó por motivos egoístas. Tenemos previsto compartir más detalles sobre los beneficios de la asociación con AscellaHealth, así como otros aspectos de nuestros planes de reestructuración para Nymox.

Contrariamente a lo que Nymox y otros están publicando falsamente, los miembros de CRNSV y nuestros candidatos siempre nos comportamos y nos comportaremos con integridad y nos regiremos por las normas más estrictas. Lamentablemente, dado que el CEO Averback no parece creer que pueda obtener suficiente apoyo de los accionistas basándose en los méritos y, en cambio, se centra en evitar la rendición de cuentas a toda costa, ha recurrido a una serie de tácticas desesperadas destinadas a intentar confundir a los accionistas y desviar su atención de los verdaderos problemas empresariales a los que se enfrenta Nymox y para los que no tiene respuestas.

Hemos presentado los hechos, esbozado nuestros planes para revitalizar Nymox, y propuesto una lista de candidatos a directores altamente cualificados con credenciales específicamente relevantes para el negocio de Nymox y los retos actuales. Hemos sido, y seguiremos siendo, constructivos y profesionales en nuestro enfoque de esta Reunión extraordinaria y de la empresa. Como, por otra parte, parece que la estrategia de la empresa ha sido falsear la verdad, hemos decidido corregir definitivamente algunas de sus informaciones erróneas en beneficio de todos los accionistas.

En primer lugar, los miembros y candidatos de la CRNSV, los señores Riley, Lanham y Cutler, siempre se han comportado profesionalmente y con integridad en sus respectivas carreras y, con respecto a Nymox específicamente, siempre han actuado de conformidad con sus deberes fiduciarios y con los mejores intereses de Nymox y sus accionistas en mente. Los señores Riley, Lanham y Cutler fueron cesados indebidamente de sus cargos en Nymox, incluso en el caso de los señores Lanham y Cutler, como miembros de la Junta directiva. Solicitamos que se vuelva a nombrar a los señores Lanham y Cutler para la Junta (sin admitir que fueron debidamente destituidos) a fin de proteger nuestros derechos como accionistas y garantizar que la Junta se reconstituya con miembros dedicados a garantizar que los intereses de los accionistas sigan siendo primordiales en la sala de juntas en todo momento.



Los señores Riley, Lanham y Cutler fueron cesados indebidamente de sus cargos en Nymox, incluso en el caso de los señores Lanham y Cutler, como miembros de la Junta directiva. Solicitamos que se vuelva a nombrar a los señores Lanham y Cutler para la Junta (sin admitir que fueron debidamente destituidos) a fin de proteger nuestros derechos como accionistas y garantizar que la Junta se reconstituya con miembros dedicados a garantizar que los intereses de los accionistas sigan siendo primordiales en la sala de juntas en todo momento. Hemos convocado válidamente la Reunión e xtraordinaria de conformidad con la Orden del Tribunal Supremo de las Bahamas . La orden dejaba claro que si Nymox no convocaba una junta de accionistas en el plazo establecido por el tribunal, CRNSV podía convocar la junta extraordinaria.



Por consiguiente, la reunión extraordinaria se celebrará el 8 de noviembre .





A diferencia del preocupante desprecio de la empresa por el cumplimiento de la ley, entendemos los requisitos de quórum para celebrar una junta de accionistas. Esperamos que haya quórum en la Reunión extraordinaria a efectos de la votación de las propuestas que se presenten en esta, dado el importante apoyo que hemos recibido de los accionistas de Nymox hasta la fecha.



La asociación con AscellaHealth presentada anteriormente a Nymox se negoció en condiciones de independencia mutua y habría proporcionado importantes beneficios y sinergias a Nymox, razón por la cual intentaríamos proponer esta asociación con AscellaHealth si la Reunión extraordinaria tuviera éxito. AscellaHealth es una organización mundial de servicios sanitarios y farmacias especializadas que ofrece soluciones innovadoras a pacientes, fabricantes de ciencias de la vida, pagadores y proveedores.

Evidentemente, esta no es ni remotamente una lista exhaustiva, pero nos sentimos obligados a aclarar algunas de las inexactitudes más flagrantes a medida que nos acercamos a la Reunión extraordinaria. Creemos que los accionistas de Nymox son inteligentes y se darán cuenta de que la empresa ha intentado engañar a los accionistas durante años.

Dados los recursos limitados de la empresa, esperamos que la dirección se centre en evaluar eficazmente el sentimiento de los inversores, y no en gastar el valioso capital de los accionistas en una campaña de desprestigio defensiva y reaccionaria. Esperamos que no preste atención a las repetidas tácticas poco profesionales de la empresa y de otros y que revise los hechos a la hora de tomar sus decisiones de voto con respecto al futuro liderazgo de Nymox.

Confíen en que CRNSV se compromete a seguir defendiendo los intereses de todos los accionistas y a perseguir una transformación de Nymox que aumente el valor. Nuestros candidatos tienen una trayectoria probada y unos conocimientos y experiencia amplios y muy relevantes y, lo que es más importante, están preparados, dispuestos y capacitados para servir a sus mejores intereses, de conformidad con sus deberes fiduciarios en todo momento».

POR FAVOR, ¡NO SE DEJE ENGAÑAR POR LAS AFIRMACIONES FALSAS, ENGAÑOSAS Y POCO SINCERAS DE NYMOX! NYMOX NECESITA UN NUEVO LIDERAZGO Y NUEVOS MIEMBROS EN LA JUNTA QUE EXIJAN RESPONSABILIDADES.

VOTE POR EL CAMBIO EN LA TARJETA DE APODERADO BLANCA HOY MISMO

Encontrará información y materiales importantes sobre la Reunión extraordinaria en www.crnsv.com.

No pierdan esta oportunidad única de hacer oír su voz. Le animamos a votar hoy a favor de las propuestas de reconstitución de la dirección de Nymox y de la Junta en la tarjeta de apoderado BLANCA y a devolverla en el sobre franqueado que se le ha facilitado. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para votar, póngase en contacto con Saratoga Proxy Consulting, LLC en el teléfono (888) 368-0379 o por correo electrónico a la dirección info@saratogaproxy.com.

Acerca de The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (CRNSV)

CRNSV fue constituido por antiguos ejecutivos de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (“NYMX-F”) con el objetivo de restablecer el valor para los accionistas de NYMOX (la empresa). Con el compromiso de superar el pronunciado descenso y la volatilidad del precio de las acciones tras la catastrófica decisión de exclusión de cotización del NASDAQ, CRNSV ha emitido cartas de refutación a todos los accionistas de la empresa y sigue haciendo hincapié en la falta de liderazgo de la empresa, la incapacidad para materializar el potencial de resultados valiosos y prometedores a través de una relación con una empresa mundial de soluciones de farmacia especializada y atención sanitaria muy respetada y con experiencia para ayudar a comercializar el producto de hiperplasia benigna de próstata (HBP) de la empresa, y la falta de solución o plan de Nymox para la recuperación financiera del valor para los accionistas. Con sede en Carson City (Nevada) y oficinas en Londres, los documentos de CRNSV están disponibles en https://www.crnsv.com/.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Chris Riley



info@crnsv.com