El Committee to Restore Nymox Shareholder Value proporciona información actualizada a los accionistas de Nymox sobre la Asamblea Especial

Debido a los repetidos y obstructivos esfuerzos de Nymox por silenciar las voces de los accionistas y evitar a toda costa la rendición de cuentas, se aplaza la Asamblea Especial del 8 de noviembre

Tengan la seguridad de que CRNSV continuará luchando por todos los accionistas y defenderá enérgicamente la Asamblea Especial ordenada por el Tribunal. Recurrirá a todas las vías legales disponibles para garantizar que las voces de los accionistas sean escuchadas

Los intentos reaccionarios y desesperados de Nymox de interferir en la Asamblea Especial de CRNSV válidamente convocada -a costa de los accionistas- ponen de manifiesto la necesidad imperiosa de un nuevo liderazgo y un nuevo Consejo en Nymox

Agradece el importante apoyo recibido hasta la fecha y pide a los accionistas que sigan siendo pacientes mientras CRNSV continúa luchando por la justicia para todos los accionistas de Nymox

CARSON CITY, Nev. & LONDRES–(BUSINESS WIRE)–The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (“CRNSV”), cuyo objetivo es restituir valor a los accionistas de Nymox Pharmaceutical Corporation (NYMX-F) (la “Empresa” o “Nymox”), ha emitido hoy la siguiente declaración a los accionistas de Nymox en relación con la asamblea especial de accionistas, prevista inicialmente para el 8 de noviembre de 2023 (la “Asamblea Especial”), que ha convocado válidamente de conformidad con la Orden del Tribunal Supremo, División Comercial, de la Mancomunidad de las Bahamas (el “Tribunal Supremo de las Bahamas”), emitida el 5 de octubre de 2023 (la “Orden”). Por las razones que se detallan a continuación, la Asamblea Especial se pospondrá hasta nuevas resoluciones judiciales y CRNSV tiene la intención de perseguir firme y vigorosamente la celebración urgente de la Asamblea Especial en nombre de todos los accionistas de Nymox afectados dentro de las leyes de Bahamas.





Declaración de CRNSV a los accionistas de Nymox:

“Si bien estamos decepcionados por tener que anunciar el aplazamiento de la Asamblea Especial debido a los esfuerzos repetidos y obstructivos de Nymox para evitar la rendición de cuentas a toda costa, el CEO Paul Averback y sus aliados del Consejo con mal desempeño no nos impedirán defender enérgicamente la Asamblea Especial ordenada por el tribunal y perseguir todas las vías legales necesarias para garantizar que se escuchen las voces de los accionistas.” Para ser claros, la orden del Tribunal Supremo de las Bahamas que ordenaba la convocatoria de la asamblea de accionistas no ha sido anulada ni se ha considerado inválida la convocatoria de la Asamblea Especial. Actualmente hay una suspensión en vigor hasta la vista de la solicitud de Nymox de anulación de la Orden, que se espera que se produzca rápidamente, y presionaremos para que se haga con urgencia, además de defender enérgicamente el mantenimiento de la Orden. Declarar “victorias” prematuras y huecas es un rasgo de liderazgo inexperto e introspectivo que ha plagado a Nymox durante años.

A pesar de haber convocado válidamente la Asamblea Especial de conformidad con la Orden del Tribunal Supremo de las Bahamas, Averback y su sumiso Consejo han intentado obstaculizar las voces de los accionistas desde el principio. La Orden del Tribunal Supremo de las Bahamas ordenaba claramente la convocatoria de una Asamblea de Accionistas por parte de Nymox y, si Nymox no la convocaba, CRNSV estaba autorizada a hacerlo. En lugar de hacer lo correcto y convocar la Asamblea Especial de conformidad con la Orden, Averback y el Consejo han tomado todas las medidas posibles para silenciar a los accionistas y evitar que se celebre la Asamblea Especial ordenada por el tribunal, incluyendo la emisión de repetidas declaraciones falsas, engañosas y despectivas con respecto a CRNSV, sus candidatos, y la Asamblea Especial. Tal vez lo más preocupante, aunque indicativo de hasta dónde llegarán para evitar perder el control, son las declaraciones despectivas hechas por Nymox en las que socavaba la validez de la Orden y la autoridad del Tribunal Supremo de Bahamas, lo que nos parece profundamente inquietante.

Más recientemente, Nymox presentó una demanda separada en un tribunal de California contra CRNSV en un intento flagrante de buscar un foro de conveniencia, eludir al Tribunal de Bahamas y obstaculizar aún más la celebración de la Asamblea Especial e impedir que se escuchen las voces de los accionistas. No se dejen engañar por los supuestos reclamos de victoria de Nymox – la Orden de Restricción Temporal (TRO) en el tribunal de California fue extremadamente limitada y simplemente ordena a CRNSV no revelar o utilizar información privilegiada entre abogado y cliente. Esta orden es siempre la ley y CRNSV siempre la ha acatado, y requiere que CRNSV ponga a disposición de Nymox cierta “Propiedad de NYMOX” en un plazo de 30 días. Es importante destacar que la orden de restricción no tiene absolutamente ninguna relación con la validez de la Asamblea Especial, aunque Nymox la utilizó indebidamente para engañar al tribunal de Bahamas el pasado viernes, justo antes de que el tribunal de Bahamas se pronunciara sobre la suspensión de la Orden.

A pesar de la “suspensión” resultante emitida en el tribunal de Bahamas el viernes, que CRNSV seguirá con integridad, y el aplazamiento temporal de la Asamblea Especial, es importante señalar que la Orden original no fue anulada, y seguiremos luchando para que las voces de los accionistas sean escuchadas, por mucho tiempo que sea necesario. Defenderemos enérgicamente la Orden del Tribunal Supremo de las Bahamas, tal y como ha sido emitida, y seguiremos todas las vías legales para garantizar que la Asamblea Especial se celebre con prontitud. Hemos trabajado sin descanso en nombre de todos los accionistas de Nymox para que se ordenara la celebración de la asamblea en primer lugar. Continuaremos con esos esfuerzos hasta que se haga justicia y ustedes, los accionistas, puedan opinar sobre el futuro de su Empresa. Agradecemos a todos los accionistas su apoyo mientras seguimos abogando firmemente por que se escuche la voz de todos los accionistas y por los intereses de Nymox como empresa de cara al futuro.

Pedimos a Averback y al Consejo que dejen de tomar cualquier otra medida calculada para frustrar el ejercicio de la democracia de los accionistas. Los accionistas, verdaderos propietarios de la empresa, tienen derecho a intentar mejorar su inversión y a nombrar a los representantes que consideren más adecuados para dirigir su empresa. Averback y el Consejo están usando su dinero para impedir que sus voces se escuchen en una Asamblea Especial que se les ordenó convocar. Sus denodados esfuerzos por acallar las voces de los accionistas y mantener el preocupante statu quo son emblemáticos de un equipo directivo y un Consejo gravemente desalineados que deben rendir cuentas.

A tal fin, le mantendremos informado de los acontecimientos importantes relacionados con la Asamblea Especial y haremos todo lo posible para garantizar que la Asamblea se celebre con prontitud, de conformidad con la orden del Tribunal Supremo de Bahamas. Si bien tenemos que suspender temporalmente la votación, tengan la seguridad de que volveremos y, si ya presentó su poder para votar anteriormente, su poder seguirá siendo válido.

Tenemos la intención de luchar duro y asegurar que sus votos sean tenidos en cuenta en una Asamblea Especial válidamente convocada para que Averback y el Consejo sean considerados responsables de sus significativos y continuos fracasos como líderes de Nymox. No abandonaremos los niveles significativos y en continuo aumento de apoyo de la mayoría de los accionistas y las acciones que poseen y seguiremos abogando por todos ustedes.”

Acerca de Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (CRNSV)

CRNSV fue formado por ejecutivos de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (“NYMX-F”) con el objetivo de restituir valor a los accionistas de NYMOX (la Empresa). Con el compromiso de superar el marcado descenso y la volatilidad del precio de las acciones tras la catastrófica decisión de dejar de cotizar en NASDAQ, CRNSV ha emitido cartas de refutación dirigidas a todos los accionistas de la Empresa, y sigue haciendo hincapié en la falta de liderazgo de la Compañía, la incapacidad de alcanzar el potencial de obtener resultados valiosos y prometedores a través de la alianza con una empresa de soluciones farmacéuticas especializadas y de atención sanitaria global muy respetada con experiencia para ayudar a comercializar el producto de hiperplasia prostática benigna (BPH) de la Empresa, y la falta de soluciones o planes por parte de Nymox para la recuperación financiera del valor para sus accionistas. CRNSV tiene su sede central en Carson City (Nevada) y cuenta con oficinas en Londres. Los documentos de CRNSV están disponibles en https://www.crnsv.com/.

12249943-1

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Chris Riley



info@crnsv.com