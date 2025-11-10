El Comité Olímpico Internacional evalúa prohibición de atletas transgénero para Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) analiza la posibilidad de implementar una prohibición general para atletas transgénero en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, después de la controversia surgida en la disciplina de boxeo durante París 2024. La medida, que aún no ha sido confirmada, podría representar un cambio significativo en las normas de elegibilidad que han regido hasta ahora.

Actualmente, las federaciones deportivas individuales son las encargadas de determinar la participación de mujeres transgénero, estableciendo criterios basados en niveles específicos de testosterona. No obstante, bajo la presidencia de Kirsty Coventry, el COI estaría considerando una política más amplia que impediría la participación de mujeres trans en todas las disciplinas deportivas durante los próximos Juegos Olímpicos.

El debate se intensifica además por la posible inclusión de restricciones para los competidores con diferencias en el desarrollo sexual (DSD, por sus siglas en inglés), un grupo que ha sido objeto de regulaciones específicas en varias disciplinas debido a supuestas ventajas físicas. La comunidad deportiva internacional sigue con atención la evolución de estas discusiones, que podrían redefinir los criterios de participación y generar un debate más amplio sobre la inclusión y la equidad en el deporte olímpico.

La decisión final del COI se espera con gran expectativa, dado que tendría un impacto directo en atletas, entrenadores y federaciones de todo el mundo, así como en la percepción pública sobre los Juegos Olímpicos y su compromiso con la diversidad y la igualdad de oportunidades.