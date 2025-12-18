El cometa interestelar 3I/ATLAS se acerca a la Tierra

Durante 2025, el cometa interestelar 3I/ATLAS realizará una aproximación histórica a la Tierra, convirtiéndose en apenas el tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro sistema solar.

La visita del 3I/ATLAS fascina a científicos y aficionados a la astronomía, quienes esperan con interés la mejor fecha para su observación.

¿Qué es el cometa interestelar 3I/ATLAS y por qué es especial?

El 3I/ATLAS fue detectado por primera vez en 2019 y destaca porque, a diferencia de la mayoría de los cometas, no se originó en el sistema solar.

Sus características orbitale y composición impulsan el estudio del origen y evolución de cuerpos celestes ajenos a nuestro vecindario solar.

Su paso cerca de la Tierra en 2025 será una oportunidad única para explorar de cerca estos objetos raros y analizar su composición química y estructura interna.

De acuerdo con agencias, la trayectoria del cometa permitirá que sea visible desde varios puntos del planeta.

Los expertos recomiendan preparar equipos de observación y seguir fuentes confiables para información precisa sobre los mejores momentos y lugares para observar este fenómeno.

El creciente interés por el 3I/ATLAS se suma a otras novedades astronómicas recientes.