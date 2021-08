El cineasta Quentin Tarantino se niega ayudar a su madre: “Ella no me apoyó”

La negativa del cineasta estadounidense Quentin Tarantino de no darle a su madre ni un centavo de su fortuna se convirtió en tendencia en las últimas horas.

En una entrevista en The Moment with Brian Koppelman, el reconocido cineasta dijo que mantendrá la promesa de su infancia, de no sostener económicamente a su progenitora.

El ganador de dos Oscar reveló que su madre lo humillaba cuando empezaba su sueño de escribir guiones para las películas.

Los problemas con ella incrementaban, a medida descuidaba sus estudios para seguir lo que le apasionaba.

Según el cineasta, su madre se refería sarcásticamente a los guiones que escribía asegurando que su carrera estaba acabada.

“Cuando me dijo eso de esa manera sarcástica, yo pensé: ‘Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca verá un centavo de mi éxito”, agregó el escritor de guiones.

Dijo que su promesa de infancia es que su madre no disfrutará de casa, ni de vacaciones, por haberle intentado truncar sus sueños.

Indicó que cumplió su promesa a pesar haberle ayudado con problemas con el Servicio de Rentas Internas, nunca le dio casa, ni ninguna comodidad.

El cineasta es autor de éxitos como “Pulp Fiction”, “Kill Bill” e “Inglorious Basterds”, con una recaudación de más de 320 millones de dólares.