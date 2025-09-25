El cine taiwanés es reconocido mundial en los principales festivales internacionales de cine

TAIPEI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--El cine taiwanés está brillando con luz propia en todo el mundo en el segundo semestre del año, con proyecciones en festivales de cine de toda Europa y Norteamérica que muestran una amplia gama de obras y subrayan la cada vez mayor prominencia de los cineastas taiwaneses a nivel mundial.









En el 78º Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza), el cortometraje de animación «Force Times Displacement» obtuvo el premio Medien Patent Verwaltung AG. Dirigida por Angel Wu, esta pieza combina imágenes biológicas, ilustraciones dibujadas a mano, técnicas de stop-motion y secuencias de acción real, acompañadas de música compuesta con yueqin. La obra destaca las presiones sociales existentes en Taiwán al retratar la tensión existente entre las personas y sus ocupaciones, los animales y las deidades. En su estreno en Suiza, una sala llena de público entregado regaló un aplauso entusiasta.

En el 24º Festival de Cine Asiático de Nueva York, «Family Matters (我家的事)», de Pan Ke-yin, obtuvo el premio Uncaged a la mejor película, convirtiéndose en la primera producción taiwanesa en conseguirlo. La película muestra una conmovedora exploración de las dinámicas familiares en Taiwán. Además, la actriz Vivian Sung recibió el galardón a la mejor actriz oriental por su interpretación en la coproducción entre Taiwán y Corea del Sur «The Secret House».

La 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia también fue testigo de importantes aportaciones de cineastas taiwaneses. La obra de realidad virtual de Singing Chen «The Clouds are Two Thousand Meters Up» se hizo con el Gran Premio de Venecia Inmersiva. El documental de Tsai Ming-liang «Back Home» formó parte de la selección oficial, mientras que su clásico «Vive l'amour» se enmarcó en la sección Venice Classics. «Girl», el debut como director del conocido actor Shu Qi (舒淇), compitió en la sección principal del festival, y el corto de animación «Praying Mantis», de Joe Hsieh, fue seleccionado para la Competición de Cortometrajes Orrizonti.

Además, «Left-Handed Girl», de Tsou Shih-ching, ganó el Premio de la Fundación Gan para la Distribución en la Semana de la Crítica de Cannes y también fue destacada en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Desde cortometrajes y largometrajes hasta obras de animación e inmersión, los cineastas taiwaneses siguen proponiendo narrativas innovadoras e impactantes, llevando las historias de Taiwán hasta el público de todo el mundo.

