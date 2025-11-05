El cierre del gobierno de Estados Unidos se convierte en el más largo y dañino de la historia

El actual cierre del gobierno estadounidense no solo ha establecido un récord histórico por su duración, sino que también se perfila como uno de los más perjudiciales para la economía del país.

Tradicionalmente, los impactos económicos de estos cierres han sido temporales y se revierten al reanudarse las operaciones gubernamentales. Sin embargo, el bloqueo que comenzó el 1 de octubre y ya suma 36 días está provocando graves consecuencias en la nación.

Millones de estadounidenses han dejado de recibir los beneficios de cupones de alimentos que necesitan para sostener a sus familias. Además, cerca de 1.4 millones de empleados federales no han recibido su salario, a pesar de que muchos continúan trabajando sin paga.

A esto se suma que la publicación de datos económicos oficiales está paralizada, lo que deja a inversionistas y responsables de políticas públicas sin información clave sobre la situación actual de la economía.

De acuerdo con estimaciones de Goldman Sachs, incluso si el cierre se resolviera la próxima semana, el impacto sería significativo: el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real de Estados Unidos podría reducirse en 1.15 puntos porcentuales durante el cuarto trimestre.

El prolongado estancamiento evidencia cómo la falta de acuerdos políticos puede afectar directamente a millones de ciudadanos y debilitar el desempeño económico del país más poderoso del mundo.