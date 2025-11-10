El cierre de gobierno federal más largo de la historia de EEUU estaría a punto terminar 

El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes avanzar con un acuerdo bipartidista para reabrir parcialmente el gobierno federal, tras semanas de paralización e incertidumbre política.

El acuerdo bipartidista para reabrir el gobierno federal aún debe ser revisado por la Cámara de Representantes, pero es visto como un paso crucial para evitar una crisis institucional mayor y aliviar el impacto en los trabajadores y servicios públicos afectados.

La aprobación, que reunió votos tanto de demócratas como de republicanos, refleja una apertura al diálogo y cooperación en medio de un contexto político polarizado.

Según se informó, el pacto contempla medidas provisionales para destrabar los fondos necesarios y garantizar la operación básica de las entidades gubernamentales.

Impacto en la economía y la política estadounidense

Este cierre parcial del gobierno federal ha tenido consecuencias significativas para los empleados públicos, proveedores y programas sociales.

Los expertos advierten que la inseguridad política prolongada puede minar la confianza en las instituciones y las perspectivas económicas del país.

Analistas señalan que la cooperación alcanzada en el Senado podría sentar un precedente importante para futuras negociaciones presupuestarias y políticas públicas.

El convenio se logró gracias a un bloque clave de ocho demócratas centristas del Senado ayudó el domingo a avanzar un acuerdo de financiamiento para reabrir el gobierno a cambio de una votación futura sobre la extensión de los subsidios mejorados del Affordable Care, poniendo al Congreso en camino de poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia de EEUU en cuestión de días.