“El ‘Chapo’ entregó a Salvador Cienfuegos y a otros más”, según investigaciones

Investigaciones de El Universal han revelado que la captura del general Salvador Cienfuegos obedece a las declaraciones que el narcotraficante Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán hizo a agentes de la DEA.

“Joaquín Guzmán Loera proporcionó una lista de exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que colaboraron y brindaron protección al Cártel de Sinaloa y sus aliados durante el sexenio pasado”, cita el reportaje de opinión del medio de comunicación.

Asimismo, mencionan a una fuente del gobierno mexicano para hacer referencia a la posibilidad que existan más capturas de militares de alto rango ligados al exgobernante y vinculados al tráfico de drogas.

De acuerdo con el medio de comunicación, existen expedientes de figuras del Ejército y la Marina que si pisan suelo norteamericano serían detenidos al igual que Salvador Cienfuegos.

Pero no solo personas ligadas a las Fuerzas Armadas estarían siendo investigadas, actuales legisladores vinculados al gobierno de Peña Nieto figurarían entre los futuros procesados.

‘Apenas unos cuantos del gabinete peñista se salvarían de estas investigaciones’, añade las pesquisas que fueron replicadas por El Universal.

Con la información proporcionada por el ‘Chapo’ se desencadenaría la caída de quienes en un momento lo sobornaron para protección y luego lo traicionaron.

Es por eso que según el análisis del destacado periódico mexicano, no se descarta que un sinnúmero de militares estén en el radar de los Estados Unidos, incluidos el exgobernante Peña Nieto.

No es la primera vez que el nombre del exmandatario es mencionado en temas relacionados al trasiego de drogas, específicamente con el cartel de Sinaloa.

De acuerdo con la periodista, Anabel Hernández, quien escribió un libro sobre las luchas internas de los carteles de narcotráfico en el poder, Peña Nieto no puede decir que desconocía que Salvador Cienfuegos estaba ligado a organizaciones criminales.

“Enrique Peña Nieto no podrá decir que no sabía quién era Salvador Cienfuegos, honestamente no podrá decirlo; como tampoco Felipe Caderón puede decir que no sabía quién era Genaro García Luna”, puntualizó la comunicadora.