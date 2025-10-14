El Cessna Citation CJ3 Gen2 obtiene la certificación de tipo FAA, lo que aporta las mejoras de Gen2 más completas al mercado

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE: TXT), anunció que el Cessna Citation CJ3 Gen2 logró la certificación de tipo Federal Aviation Administration (FAA), llevando la inversión más completa en el Citation Gen2 al mercado. Basándonos en las opiniones de los clientes, las mejoras en la aeronave incluyen la tecnología de aceleración automática Garmin, 11,4 cm adicionales de espacio para las piernas de los pilotos y una cabina totalmente personalizable. Tras completar 445 horas de vuelo de prueba, se espera que el avión entre en servicio este año.









“La certificación FAA del CJ3 Gen2 es un ejemplo del liderazgo de Textron Aviation en la certificación de aeronaves”, afirmó Chris Hearne, vicepresidente sénior de Ingeniería y Programas. “Esta aeronave ofrece un rendimiento comprobado, tecnología de vanguardia y una experiencia de cabina inigualable, que facilita las misiones de los clientes, ya sea para relajarse, innovar o ser productivos”.

El avión ligero cuenta con un confiable sistema de aviónica con software y hardware Garmin G3000, que incluye:

Aceleradores automáticos Garmin para reducir la carga de trabajo del piloto y brindar protección en la envolvente de vuelo

Sistema de visión mejorada (EVS) opcional para proporcionar mayor claridad y conocimiento optimizado de la situación

Interfaz de pantalla táctil intuitiva

GDL60 para la conectividad de la aeronave, incluida la transmisión remota de planes de vuelo, actualizaciones automáticas de bases de datos, así como la transmisión inalámbrica de datos de diagnóstico de la aeronaves

Los pasajeros pueden disfrutar de un interior de lujo totalmente personalizable que les permite crear el ambiente de cabina ideal para su misión específica. La comodidad reina en la cabina, con asientos diseñados con seguimiento en la base y el suelo, y función giratoria opcional. La nueva iluminación RGB permite a los clientes personalizar aún más el ambiente de la cabina, y la alimentación USB-C en cada asiento y la carga inalámbrica en la cabina principal permiten que la productividad y el entretenimiento continúen durante el vuelo. La aeronave también cuenta con una toma de corriente opcional de alta potencia para cafetera, depósito de hielo y basura, y un panel de control maestro de cabina.

Además, las nuevas claraboyas CoolView en el baño aportan luz natural al espacio y realzan otras características, como un nuevo lavabo y tocador opcionales con suministro de agua exclusivo. Para mayor comodidad, el CJ3 Gen2 incluye un lavabo con servicio externo.

Con un alcance máximo de 2040 millas náuticas, una carga útil de 2500 kg y un rendimiento superior en campo, el CJ3 Gen2 permite a los pilotos realizar diversas misiones. El Citation CJ3 Gen2 ofrece asientos estándar para nueve pasajeros, con opción para ocho pasajeros con almacenamiento adicional.

Obtenga más información sobre la icónica familia Citation CJ3 en cessna.txtav.com.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la travesía del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde aviones de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento, hasta misiones especiales, entrenadores militares y productos de defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una fuerza laboral que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Los clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red mundial de atención al cliente de confianza, para un vuelo asequible, productivo y flexible. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otros asuntos no históricos; estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y no asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otros, la eficacia de las inversiones en investigación y desarrollo para desarrollar nuevos productos o gastos imprevistos relacionados con el lanzamiento de nuevos productos o programas importantes; nuestra capacidad para mantener el ritmo de nuestros competidores en la introducción de nuevos productos y actualizaciones con características y tecnologías deseadas por nuestros clientes; cambios en las regulaciones o políticas gubernamentales sobre la exportación e importación de nuestros productos; la debilidad o volatilidad de la demanda en los mercados en los que operamos; y problemas de rendimiento con proveedores o subcontratistas clave.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

