El capitán de la selección de fútbol de Armenia deja el deporte para ir a la guerra

Varazdat Haroyan, capitán de la selección armenia de fútbol ha anunciado que abandonará el deporte para servir a su país como un soldado y servir durante los combates en Nagorno Karabaj.

El jugador que milita en el club Ural de la Premier League rusa y que estaba por ser fichado por el Larissa de la Superliga de Grecia, abandonará las canchas para a enlistarse en las fuerzas armadas de Armenia.

Actualmente Armenia mantiene un fuerte conflicto con Azerbaiyán, y el ejercito armenio ha pedido a todos los menores de 40 años que se enlistarán en las filas para defender a la nación.

Haroyan de 28 años no lo pensó dos veces y abandonó su profesión en la que jugó 243 partidos, donde anotó 12 goles. Y con sus selección participo en 51 enfrentamientos.

“Ahora Haroyan no puede ir a Europa. Lo siento pero los tiempos son difíciles en Armenia, estamos luchando con Turquía, no oficialmente pero dan todo su poder y soldados a Azerbaiyán. No sabemos qué va a hacer ni siquiera mañana, es una gran guerra”, expresa un mensaje de la selección del país.

Por su parte, el representante del futbolista comunicó que, “estamos muy contentos con vuestra cooperación. Esperamos que esta guerra termine y todo vuelva a su lugar. Dios nos bendiga a todos”.

En las últimas semanas se han registrado cientos de muertes en la región de Nagorno Karabaj, territorio en disputa entre Azerbaiyán y Armenia. Dicha zona esta habitada y gobernada por armenios, pero es parte de Azerbaiyán. El conflicto continúa hasta la feche y no se prevé un cese al fuego, por ninguna de las partes.

El conflicto por este territorio no es reciente ambos países ya estuvieron en guerra de 1988 a 1994, cuando se firmó un trata de paz. Y en 2016 hubo conflicto que duró 4 días al que apodaron la Guerra de los Cuatro Días. Y actualmente Azerbaiyán rompió el acuerdo pactado hace 26 años luego de declararle la guerra a Armenia.